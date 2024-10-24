https://1prime.ru/20241024/byudzhet-852399064.html
Силуанов сообщил, из чего рассчитан проект бюджета России на 2025-2027 годы
Силуанов сообщил, из чего рассчитан проект бюджета России на 2025-2027 годы - 24.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов сообщил, из чего рассчитан проект бюджета России на 2025-2027 годы
Минфин России учитывал средний размер ключевой ставки Банка России в 15,1 процента в расчетах проекта нового среднесрочного бюджета, сообщил министр финансов... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T14:18+0300
2024-10-24T14:18+0300
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россия
бюджет
минфин
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Минфин России учитывал средний размер ключевой ставки Банка России в 15,1 процента в расчетах проекта нового среднесрочного бюджета, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета, в доходах и в расходах – 15,1%. Горизонт, который изначально нам давал Центральный банк – 14-16%", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов при рассмотрении проекта федерального бюджета на следующую трехлетку. Банк России в июле повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%. Ключевая ставка ЦБ в настоящее время оставляет 19%. В ближайшую пятницу, 25 октября регулятор примет очередное решение по ключевой ставке и опубликует обновленный среднесрочный прогноз.
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россия, бюджет, минфин
Силуанов сообщил, из чего рассчитан проект бюджета России на 2025-2027 годы
Силуанов: бюджета России на 2025-2027 гг рассчитан из средней ставки ЦБ в 15,1%
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Минфин России учитывал средний размер ключевой ставки Банка России в 15,1 процента в расчетах проекта нового среднесрочного бюджета, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета, в доходах и в расходах – 15,1%. Горизонт, который изначально нам давал Центральный банк – 14-16%", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов при рассмотрении проекта федерального бюджета на следующую трехлетку.
Банк России в июле повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.
Ключевая ставка ЦБ в настоящее время оставляет 19%. В ближайшую пятницу, 25 октября регулятор примет очередное решение по ключевой ставке и опубликует обновленный среднесрочный прогноз.
Госдума в I чтении одобрила проект федерального бюджета на 2025-2027 годы