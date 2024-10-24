https://1prime.ru/20241024/byudzhet-852399064.html

Силуанов сообщил, из чего рассчитан проект бюджета России на 2025-2027 годы

Силуанов сообщил, из чего рассчитан проект бюджета России на 2025-2027 годы - 24.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов сообщил, из чего рассчитан проект бюджета России на 2025-2027 годы

Минфин России учитывал средний размер ключевой ставки Банка России в 15,1 процента в расчетах проекта нового среднесрочного бюджета, сообщил министр финансов... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T14:18+0300

2024-10-24T14:18+0300

2024-10-24T14:18+0300

россия

бюджет

минфин

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Минфин России учитывал средний размер ключевой ставки Банка России в 15,1 процента в расчетах проекта нового среднесрочного бюджета, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета, в доходах и в расходах – 15,1%. Горизонт, который изначально нам давал Центральный банк – 14-16%", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов при рассмотрении проекта федерального бюджета на следующую трехлетку. Банк России в июле повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%. Ключевая ставка ЦБ в настоящее время оставляет 19%. В ближайшую пятницу, 25 октября регулятор примет очередное решение по ключевой ставке и опубликует обновленный среднесрочный прогноз.

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россия, бюджет, минфин