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В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию - 24.10.2024, ПРАЙМ
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В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию
В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию
После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность - в прошлом году наиболее... | 24.10.2024, ПРАЙМ
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россия
ddos-атака
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность - в прошлом году наиболее длительная атака продолжалась практически сутки, а в этом - в три раза дольше, рассказал директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев в рамках форума "Спектр-2024". "После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность. В прошлом году наиболее длительная атака продолжалась 23 часа 58 минут, в этом – в 3 раза дольше", - сообщил он. Поэтому, по его словам, в 2024 году было принято решение создать национальную систему противодействия атакам (НСПА) Роскомнадзора, которая за 9 месяцев отразила более 10,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы российских организаций. Сейчас система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Она способна отражать атаки мощностью 133,5 Тбит/секунду. По словам Хуторцева, к системе подключено более 5 тысяч ресурсов и 655 организаций, включая крупные государственные и частные структуры, телекоммуникационные компании, банки, операторов критической информационной инфраструктуры.
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россия, ddos-атака
РОССИЯ, DDos-атака
21:12 24.10.2024 (обновлено: 21:13 24.10.2024)
 
В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию

РКН: самая долгая DDoS-атака на Россию с начала года длилась почти трое суток

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность - в прошлом году наиболее длительная атака продолжалась практически сутки, а в этом - в три раза дольше, рассказал директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев в рамках форума "Спектр-2024".
"После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность. В прошлом году наиболее длительная атака продолжалась 23 часа 58 минут, в этом – в 3 раза дольше", - сообщил он.
Поэтому, по его словам, в 2024 году было принято решение создать национальную систему противодействия атакам (НСПА) Роскомнадзора, которая за 9 месяцев отразила более 10,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы российских организаций.
Сейчас система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Она способна отражать атаки мощностью 133,5 Тбит/секунду.
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы
8 октября, 22:12
По словам Хуторцева, к системе подключено более 5 тысяч ресурсов и 655 организаций, включая крупные государственные и частные структуры, телекоммуникационные компании, банки, операторов критической информационной инфраструктуры.
 
РОССИЯDDos-атака
 
 
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