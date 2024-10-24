https://1prime.ru/20241024/ddos-ataka-852407693.html

В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию

В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию

После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность - в прошлом году наиболее... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T21:12+0300

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россия

ddos-атака

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность - в прошлом году наиболее длительная атака продолжалась практически сутки, а в этом - в три раза дольше, рассказал директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев в рамках форума "Спектр-2024". "После начала СВО стало стремительно расти количество DDoS-атак на ресурсы российских организаций, их мощность и продолжительность. В прошлом году наиболее длительная атака продолжалась 23 часа 58 минут, в этом – в 3 раза дольше", - сообщил он. Поэтому, по его словам, в 2024 году было принято решение создать национальную систему противодействия атакам (НСПА) Роскомнадзора, которая за 9 месяцев отразила более 10,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы российских организаций. Сейчас система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Она способна отражать атаки мощностью 133,5 Тбит/секунду. По словам Хуторцева, к системе подключено более 5 тысяч ресурсов и 655 организаций, включая крупные государственные и частные структуры, телекоммуникационные компании, банки, операторов критической информационной инфраструктуры.

https://1prime.ru/20241008/ddos-ataki-852067273.html

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россия, ddos-атака