https://1prime.ru/20241024/dollar-852399784.html

Эксперты предсказали реакцию доллара на результаты выборов в США

Эксперты предсказали реакцию доллара на результаты выборов в США - 24.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты предсказали реакцию доллара на результаты выборов в США

Курс доллара на мировом рынке (форексе) вряд ли сильно отреагирует на победу одного из кандидатов на пост президента США и в любом случае подрастет, поскольку... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T15:01+0300

2024-10-24T15:01+0300

2024-10-24T15:01+0300

россия

сша

доллар

биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс доллара на мировом рынке (форексе) вряд ли сильно отреагирует на победу одного из кандидатов на пост президента США и в любом случае подрастет, поскольку обе партии, выдвинувшие кандидатов, имеют в своей стратегии активную поддержку американского производства, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ Если рассматривать исторические закономерности, то стоимость американского доллара чаще снижается после победы республиканцев и возрастает при победе демократов на выборах в президенты США, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Например, вспомним, как вел себя доллар при президенте Дональде Трампе. 20 января 2017 года состоялась его инаугурация. За год после даты инаугурации Трампа индекс доллара ослабел на 12%, даже несмотря на то, что ставка ФРС в то время активно росла. В последующие два года индекс доллара постепенно восстановился до тех уровней, которые были на момент избрания Трампа. Однако в последний год президентства Трампа доллар опять растерял все эти достижения", - комментирует Александр Потавин из ФГ "Финам". Таким образом, во время правления Трампа доллар преимущественно торговался слабо, а во время президентства Байдена - вел себя сильно, и это подтверждает статистику, что доллар укреплялся при демократах и слабел при республиканцах, резюмирует он. ОЖИДАНИЯ РОСТА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ Победа Трампа может сыграть в пользу доллара, считает Оксана Холоденко из "БКС Мир инвестиций". "Возможен выход инвесторов в доллары из рисковых активов в связи с вербальными интервенциями Трампа. В случае победы Камалы Харрис возможно увеличение налогов. Это также фактор в пользу роста доллара", - считает она. В случае победы Дональда Трампа рынки могут начать ожидать проведения политики в интересах крупного бизнеса, а также возобновления торговых споров, а геополитическая напряженность может внести значительную волатильность в динамику курса доллара, рассуждает Потавин из "Финама". "План Трампа по внедрению налоговых льгот, более мягкого финансового регулирования и более высоких тарифов рассматривается как позитивный для доллара. При этом демократическая партия, как правило, увеличивает государственные расходы и способствует созданию рабочих мест в государственном секторе. Это тоже может привести к росту доллара, поскольку ожидается увеличение государственных расходов и корпоративных налогов", - говорит он. Выборы президента США, вероятнее всего, не окажут влияние на формирование курса доллара, считает Руслан Дында из УК "Альфа-Капитал". "Некоторая отличная от тренда волатильность может иметь место. Объясняется это тем, что обе партии имеют в своей стратегии активную поддержку отечественного производства. Важным фактором является денежно-кредитная политика ФРС, которая будет вестись в соответствии с актуальной ситуацией в экономике", - резюмирует он. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) останется выше 100 пунктов после победы любого из кандидатов, но в случае победы демократов на выборах в президенты США он, скорее, продолжит рост, ожидает Чернов. С 27 сентября индекс доллара вырос уже более чем на 4% и вышел на максимумы с конца июля - около 104,5 пункта.

https://1prime.ru/20241023/bank-rossii-852369145.html

https://1prime.ru/20241024/tramp-852398262.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, доллар, биржа