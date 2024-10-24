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Эксперты описали "новую реальность" российской экономики, пишет СМИ
Эксперты описали "новую реальность" российской экономики, пишет СМИ - 24.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты описали "новую реальность" российской экономики, пишет СМИ
В российской экономике проявляется "новая реальность" после кризиса 2022 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на информацию экспертов Высшей школы... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:31+0300
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2024-10-24T09:31+0300
экономика
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В российской экономике проявляется "новая реальность" после кризиса 2022 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на информацию экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).Так, в соответствии с данными, так называемая "новая реальность" отличается уменьшением добычи полезных ископаемых и, напротив, увеличением объемов обрабатывающего сектора. Эксперты уточняют, что восстановительные темпы экономики исчерпались.Уточняется, что черты "новой реальности" наметились после сильного спада 2022 года. Однако сейчас рост ВВП уже выше, чем был в 2021 году.В то же время, некоторые аналитики упоминают, что называть "новую реальность" стабильной пока рано, так как изменения, которые она приносит, могут быть временными. Эксперты пишут, что процесс восстановления экономики завершился, а новыми факторами роста стали потребности от оборонной отрасли и жилищное строительство.
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россия, экономическая активность
Экономика, РОССИЯ, экономическая активность
Эксперты описали "новую реальность" российской экономики, пишет СМИ
РБК: во ВШЭ заявили о новой реальности экономики РФ после кризиса 2022 года
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.
В российской экономике проявляется "новая реальность" после кризиса 2022 года. Об этом сообщает
издание РБК со ссылкой на информацию экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Так, в соответствии с данными, так называемая "новая реальность" отличается уменьшением добычи полезных ископаемых и, напротив, увеличением объемов обрабатывающего сектора. Эксперты уточняют, что восстановительные темпы экономики исчерпались.
Уточняется, что черты "новой реальности" наметились после сильного спада 2022 года. Однако сейчас рост ВВП уже выше, чем был в 2021 году.
В то же время, некоторые аналитики упоминают, что называть "новую реальность" стабильной пока рано, так как изменения, которые она приносит, могут быть временными. Эксперты пишут, что процесс восстановления экономики завершился, а новыми факторами роста стали потребности от оборонной отрасли и жилищное строительство.
СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7