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В МЭР зафиксировали некоторое охлаждение экономики России - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МЭР зафиксировали некоторое охлаждение экономики России
В МЭР зафиксировали некоторое охлаждение экономики России - 24.10.2024, ПРАЙМ
В МЭР зафиксировали некоторое охлаждение экономики России
Минэкономразвития видит некоторое охлаждение российской экономики, но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает, заявил глава министерства Максим... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:45+0300
2024-10-24T11:29+0300
экономика
россия
мэр
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития видит некоторое охлаждение российской экономики, но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая с лекцией во Всероссийской академии внешней торговли."В этом году наша оценка - 3,9%, несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики. Вполне естественно, она реагирует на принятые решения. Но оценку мы подтверждаем", - сказал министр.Решетников также отметил, что Росстат в конце года опубликует последнюю оценку роста экономики России за 2023 год, и не исключил, что она может быть пересмотрена. Он напомнил, что в последние годы финальная оценка видимо повышалась.В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. В этом году, по прогнозу Минэкономразвития, экономика вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.
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россия, мэр
Экономика, РОССИЯ, МЭР
10:45 24.10.2024 (обновлено: 11:29 24.10.2024)
 
В МЭР зафиксировали некоторое охлаждение экономики России

Решетников: МЭР подтверждает рост экономики России на 3,9% в 2024 году

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития видит некоторое охлаждение российской экономики, но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая с лекцией во Всероссийской академии внешней торговли.
"В этом году наша оценка - 3,9%, несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики. Вполне естественно, она реагирует на принятые решения. Но оценку мы подтверждаем", - сказал министр.
Решетников также отметил, что Росстат в конце года опубликует последнюю оценку роста экономики России за 2023 год, и не исключил, что она может быть пересмотрена. Он напомнил, что в последние годы финальная оценка видимо повышалась.
В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. В этом году, по прогнозу Минэкономразвития, экономика вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.
 
ЭкономикаРОССИЯМЭР
 
 
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