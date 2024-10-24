https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852389836.html
Путин раскрыл, кто станет драйвером развития мировой экономики
Путин раскрыл, кто станет драйвером развития мировой экономики - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, кто станет драйвером развития мировой экономики
Следующая волна глобального экономического подъема зарождается в странах мирового большинства, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:42+0300
2024-10-24T11:42+0300
2024-10-24T11:43+0300
экономика
брикс
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Следующая волна глобального экономического подъема зарождается в странах мирового большинства, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич"."Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международный транспортных коридоров", — заметил глава государства.В связи с этим, он предложил обсудить идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС. Цель такой платформы заключается в привлечении инвестиций в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока, а также вкладывать средства в крупные инфраструктурные и технологические проекты.Саммит БРИКС, который проходит в Казани, станет заключительным мероприятием российского председательства в объединении. На саммите присутствуют представители 36 стран и шести международных организаций. Россия проводит председательство с целью укрепления многосторонних отношений в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
https://1prime.ru/20241023/ekonomika-852360477.html
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брикс, владимир путин
Экономика, БРИКС, Владимир Путин
Путин раскрыл, кто станет драйвером развития мировой экономики
Путин: волна экономического подъема зарождается в странах мирового большинства
КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Следующая волна глобального экономического подъема зарождается в странах мирового большинства, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич".
"Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международный транспортных коридоров", — заметил глава государства.
В связи с этим, он предложил обсудить идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС. Цель такой платформы заключается в привлечении инвестиций в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока, а также вкладывать средства в крупные инфраструктурные и технологические проекты.
Саммит БРИКС, который проходит в Казани, станет заключительным мероприятием российского председательства в объединении. На саммите присутствуют представители 36 стран и шести международных организаций. Россия проводит председательство с целью укрепления многосторонних отношений в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики