https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852398541.html

Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер

Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер

Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется и необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент России Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:59+0300

2024-10-24T13:59+0300

2024-10-24T13:59+0300

экономика

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется и необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это подчеркнуть - естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер", - подчеркнул российский лидер в рамках заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и включает в себя взаимодействие между членами БРИКС и другими участниками в регионе и за его пределами. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, Россия получила председательство в 2024 году, в 2025 году роль председателя объединения перейдет к Бразилии.

https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852389836.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, владимир путин