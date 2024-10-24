https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852398541.html
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер
Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется и необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент России Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T13:59+0300
2024-10-24T13:59+0300
2024-10-24T13:59+0300
экономика
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется и необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это подчеркнуть - естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер", - подчеркнул российский лидер в рамках заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и включает в себя взаимодействие между членами БРИКС и другими участниками в регионе и за его пределами. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, Россия получила председательство в 2024 году, в 2025 году роль председателя объединения перейдет к Бразилии.
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брикс, владимир путин
Экономика, БРИКС, Владимир Путин
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер
Путин: ситуация в мировой экономике естественным образом меняется
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется и необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это подчеркнуть - естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер", - подчеркнул российский лидер в рамках заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и включает в себя взаимодействие между членами БРИКС и другими участниками в регионе и за его пределами. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, Россия получила председательство в 2024 году, в 2025 году роль председателя объединения перейдет к Бразилии.
Путин раскрыл, кто станет драйвером развития мировой экономики