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В МВФ заявили о перегреве экономики России

В МВФ заявили о перегреве экономики России - 24.10.2024, ПРАЙМ

В МВФ заявили о перегреве экономики России

Экономика России в настоящее время находится в состоянии перегрева, а ее среднесрочные перспективы остаются неясными, заявил директор Европейского департамента... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T20:19+0300

2024-10-24T20:19+0300

2024-10-24T20:20+0300

экономика

мвф

экономика россии

перегрев

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Экономика России в настоящее время находится в состоянии перегрева, а ее среднесрочные перспективы остаются неясными, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. "Российская экономика наталкивается на ограничение мощности… перегревается", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. По словам Каммера, среднесрочные перспективы экономического роста РФ для МВФ остаются неясными, тем не менее фонд скорректировал свою оценку потенциального роста ВВП страны из-за влияния санкционного режима. Ранее в октябре МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 3,6% и понизил ожидания на 2025 год - до 1,3%. Как указали в фонде, снижение темпов роста ВВП в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов. В четверг МВФ обнародовал прогноз, согласно которому сохранил свои ожидания по росту ВВП страны в 2026 году (на уровне 1,2%) и инфляции (4%). Министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя прогноз МВФ по динамике экономического роста страны в 2025 году, указал, что фонд не учитывает реализацию мер проактивной экономической политики, в том числе по обеспечению экономики трудовыми ресурсами, капиталом и технологиями. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026-м на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. Инфляция, по прогнозу министерства, по итогам 2024 года будет 7,3%, в 2025 году - 4,5%, а в 2026 и 2027 году будет на целевом уровне - 4%.

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мвф, экономика россии, перегрев