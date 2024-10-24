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МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики
МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики - 24.10.2024, ПРАЙМ
МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики
Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых | 24.10.2024, ПРАЙМ
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экономика
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европа
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых предприятий и медленным развитием существующего бизнеса, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Падение производительности в Европе охватывает все секторы - технологические и нетехнологические - из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", - говорится в материалах организации. По оценкам МВФ, указанные проблемы распространяются на весь европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации. Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.
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мвф, европа
Экономика, МВФ, ЕВРОПА
21:47 24.10.2024 (обновлено: 21:48 24.10.2024)
 
МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики

МВФ: Европа переживает падение производительности во всех секторах экономики

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых предприятий и медленным развитием существующего бизнеса, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Падение производительности в Европе охватывает все секторы - технологические и нетехнологические - из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", - говорится в материалах организации.
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
Фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения
20:10
По оценкам МВФ, указанные проблемы распространяются на весь европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации. Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.
 
ЭкономикаМВФЕВРОПА
 
 
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