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МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики

МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики - 24.10.2024, ПРАЙМ

МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики

Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T21:47+0300

2024-10-24T21:47+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых предприятий и медленным развитием существующего бизнеса, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Падение производительности в Европе охватывает все секторы - технологические и нетехнологические - из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", - говорится в материалах организации. По оценкам МВФ, указанные проблемы распространяются на весь европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации. Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.

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