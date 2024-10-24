https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852407994.html
МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики
МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики - 24.10.2024, ПРАЙМ
МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики
Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T21:47+0300
2024-10-24T21:47+0300
2024-10-24T21:48+0300
экономика
мвф
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых предприятий и медленным развитием существующего бизнеса, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Падение производительности в Европе охватывает все секторы - технологические и нетехнологические - из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", - говорится в материалах организации. По оценкам МВФ, указанные проблемы распространяются на весь европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации. Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.
https://1prime.ru/20241024/indeksy-852406751.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, европа
МВФ: в Европе падает производительность во всех секторах экономики
МВФ: Европа переживает падение производительности во всех секторах экономики
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых предприятий и медленным развитием существующего бизнеса, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Падение производительности в Европе охватывает все секторы - технологические и нетехнологические - из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм", - говорится в материалах организации.
Фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения
По оценкам МВФ, указанные проблемы распространяются на весь европейский регион и усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации. Кроме того, восстановление частных инвестиций ослабляется медленным смягчением финансовых условий в Европе.