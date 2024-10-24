https://1prime.ru/20241024/energetika-852389540.html
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире
Россия является одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов и имеет один из самых "зеленых" энергетических балансов в мире, заявил президент России | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:36+0300
2024-10-24T11:36+0300
2024-10-24T11:36+0300
энергетика
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов и имеет один из самых "зеленых" энергетических балансов в мире, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых "зелёных" в мире", - отметил глава государства на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Он также отметил, что Россия значительно способствует обеспечению глобальной продовольственной и энергетической безопасности. За последний год Россия экспортировала более 100 миллионов тонн сельхозпродукции, став лидером по поставкам зерна и занимая ведущие позиции на энергетическом рынке.
https://1prime.ru/20240905/ekonomika-851359465.html
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Энергетика, БРИКС, РОССИЯ
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире
Путин: энергобаланс России - один из самых "зеленых" в мире
КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов и имеет один из самых "зеленых" энергетических балансов в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых "зелёных" в мире", - отметил глава государства на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Он также отметил, что Россия значительно способствует обеспечению глобальной продовольственной и энергетической безопасности. За последний год Россия экспортировала более 100 миллионов тонн сельхозпродукции, став лидером по поставкам зерна и занимая ведущие позиции на энергетическом рынке.
Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики