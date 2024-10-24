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Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире
Россия является одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов и имеет один из самых "зеленых" энергетических балансов в мире, заявил президент России | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:36+0300
2024-10-24T11:36+0300
энергетика
брикс
россия
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов и имеет один из самых "зеленых" энергетических балансов в мире, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых "зелёных" в мире", - отметил глава государства на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Он также отметил, что Россия значительно способствует обеспечению глобальной продовольственной и энергетической безопасности. За последний год Россия экспортировала более 100 миллионов тонн сельхозпродукции, став лидером по поставкам зерна и занимая ведущие позиции на энергетическом рынке.
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брикс, россия
Энергетика, БРИКС, РОССИЯ
11:36 24.10.2024
 
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире

Путин: энергобаланс России - один из самых "зеленых" в мире

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов и имеет один из самых "зеленых" энергетических балансов в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых "зелёных" в мире", - отметил глава государства на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Он также отметил, что Россия значительно способствует обеспечению глобальной продовольственной и энергетической безопасности. За последний год Россия экспортировала более 100 миллионов тонн сельхозпродукции, став лидером по поставкам зерна и занимая ведущие позиции на энергетическом рынке.
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Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики
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ЭнергетикаБРИКСРОССИЯ
 
 
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