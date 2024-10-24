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Крупнейший за четверть века энергообъект построили на Сахалине - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Крупнейший за четверть века энергообъект построили на Сахалине
Крупнейший за четверть века энергообъект построили на Сахалине - 24.10.2024, ПРАЙМ
Крупнейший за четверть века энергообъект построили на Сахалине
Новую электрическую подстанцию, ставшую крупнейшим энергообъектом на Сахалине за последние 25 лет, готовят к запуску в областном центре, информирует... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:54+0300
2024-10-24T10:54+0300
энергетика
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – ПРАЙМ. Новую электрическую подстанцию, ставшую крупнейшим энергообъектом на Сахалине за последние 25 лет, готовят к запуску в областном центре, информирует правительство региона. "Подстанция в "Уюн парке" – самый крупный объект энергетической инфраструктуры, введенный в Сахалинской области за последние 25 лет. Она позволит обеспечить электричеством до 15 тыс. жителей и социальные объекты масштабного жилого комплекса в северной части Южно-Сахалинска. Объект энергетики проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, электроэнергией микрорайон "Уюн" обеспечит новая подстанция 25 МВА, а также 12 понижающих трансформаторных подстанций 6 кВ. Шесть из них уже готовы. На новом энергообъекте в настоящее время завершен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию подстанции. Все оборудование на ней отечественного производства, его установкой занимались российские специалисты. Оснащение, изготовление в городе Великие Луки, позволило сократить размеры подстанции почти в три раза, новые трансформаторы также имеют уменьшенные габариты. "Работа была сделана качественно и в сжатые сроки. Ценно, что "Уюн парк" – масштабный и перспективный микрорайон, который становится одной из главных точек притяжения в городе. Это жилой комплекс столичного уровня. Мы обеспечиваем его всей необходимой инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой. Здесь предусмотрен большой объем арендного жилья для врачей, учителей, работников культуры и других востребованных на островах специалистов", - цитирует пресс-служба главу региона. Жилой комплекс "Уюн парк" входит в мастер-план Южно-Сахалинской агломерации, проект развития которой в начале 2023 года был представлен президенту России Владимиру Путину. В микрорайоне планируется строительство 300 тысяч квадратных метров жилья на 15 тысяч человек. На сегодня здесь сдали три дома на 400 квартир. В этом году должны ввести 11 многоэтажек почти на 2000 квартир. В 2025 году завершат строительство еще двух корпусов на 428 квартир. В перспективе на площадке вырастет более 30 многоэтажных домов, а также школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
10:54 24.10.2024
 
Крупнейший за четверть века энергообъект построили на Сахалине

Крупнейший за последние 25 лет энергообъект построили на Сахалине

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРегионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – ПРАЙМ. Новую электрическую подстанцию, ставшую крупнейшим энергообъектом на Сахалине за последние 25 лет, готовят к запуску в областном центре, информирует правительство региона.
"Подстанция в "Уюн парке" – самый крупный объект энергетической инфраструктуры, введенный в Сахалинской области за последние 25 лет. Она позволит обеспечить электричеством до 15 тыс. жителей и социальные объекты масштабного жилого комплекса в северной части Южно-Сахалинска. Объект энергетики проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, электроэнергией микрорайон "Уюн" обеспечит новая подстанция 25 МВА, а также 12 понижающих трансформаторных подстанций 6 кВ. Шесть из них уже готовы. На новом энергообъекте в настоящее время завершен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию подстанции. Все оборудование на ней отечественного производства, его установкой занимались российские специалисты. Оснащение, изготовление в городе Великие Луки, позволило сократить размеры подстанции почти в три раза, новые трансформаторы также имеют уменьшенные габариты.
"Работа была сделана качественно и в сжатые сроки. Ценно, что "Уюн парк" – масштабный и перспективный микрорайон, который становится одной из главных точек притяжения в городе. Это жилой комплекс столичного уровня. Мы обеспечиваем его всей необходимой инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой. Здесь предусмотрен большой объем арендного жилья для врачей, учителей, работников культуры и других востребованных на островах специалистов", - цитирует пресс-служба главу региона.
Жилой комплекс "Уюн парк" входит в мастер-план Южно-Сахалинской агломерации, проект развития которой в начале 2023 года был представлен президенту России Владимиру Путину. В микрорайоне планируется строительство 300 тысяч квадратных метров жилья на 15 тысяч человек. На сегодня здесь сдали три дома на 400 квартир. В этом году должны ввести 11 многоэтажек почти на 2000 квартир. В 2025 году завершат строительство еще двух корпусов на 428 квартир. В перспективе на площадке вырастет более 30 многоэтажных домов, а также школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест.
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
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