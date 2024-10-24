https://1prime.ru/20241024/eskalatsiya-852405270.html
Путин объяснил, что привело к эскалации на Украине
Путин объяснил, что привело к эскалации на Украине - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, что привело к эскалации на Украине
К эскалации конфликта на Украине привели не действия Российской Федерации. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент России Владимир | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T19:02+0300
2024-10-24T19:02+0300
2024-10-24T19:08+0300
политика
владимир путин
эскалация
украина
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. К эскалации конфликта на Украине привели не действия Российской Федерации. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент России Владимир Путин. "Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, Соединенными Штатами", - отметил российских лидер. Вместе с тем он напомнил, что после государственного переворота на Украине было публично объявлено, сколько денег тогдашняя администрация Соединенных Штатов потратила на подготовку и организацию этого переворота. "Разве это не путь к эскалации?" - сказал президент России.
https://1prime.ru/20241023/nato-852383165.html
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владимир путин, эскалация, украина
Политика, Владимир Путин, эскалация, УКРАИНА
Путин объяснил, что привело к эскалации на Украине
Путин: к эскалации на Украине привел госпереворот 2014 г, а не действия России
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. К эскалации конфликта на Украине привели не действия Российской Федерации. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент России Владимир Путин.
"Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, Соединенными Штатами", - отметил российских лидер.
Вместе с тем он напомнил, что после государственного переворота на Украине было публично объявлено, сколько денег тогдашняя администрация Соединенных Штатов потратила на подготовку и организацию этого переворота.
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"Разве это не путь к эскалации?" - сказал президент России.