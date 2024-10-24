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Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией
Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией - 24.10.2024, ПРАЙМ
Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией
Финские власти полностью закрыли два погранперехода на границе с Россией, говорится на официальном портале Пограничной службы Финляндии. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:39+0300
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кпп
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Финские власти полностью закрыли два погранперехода на границе с Россией, говорится на официальном портале Пограничной службы Финляндии.Сообщается, что речь идет о таких КПП, как "Париккала" и "Инари"."Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. &lt;…&gt; В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии…" — говорится в публикации.Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
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россия, финляндия, кпп
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КПП
10:39 24.10.2024
 
Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией

Финляндия полностью закрыла два погранперехода на границе с Россией

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Финские власти полностью закрыли два погранперехода на границе с Россией, говорится на официальном портале Пограничной службы Финляндии.
Сообщается, что речь идет о таких КПП, как "Париккала" и "Инари".
"Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. <…> В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии…" — говорится в публикации.
Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
2 сентября, 15:17
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯКПП
 
 
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