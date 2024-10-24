https://1prime.ru/20241024/finlyandiya-852388157.html
Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией
Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией - 24.10.2024, ПРАЙМ
Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией
Финские власти полностью закрыли два погранперехода на границе с Россией, говорится на официальном портале Пограничной службы Финляндии. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:39+0300
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2024-10-24T10:39+0300
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Финские власти полностью закрыли два погранперехода на границе с Россией, говорится на официальном портале Пограничной службы Финляндии.Сообщается, что речь идет о таких КПП, как "Париккала" и "Инари"."Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. <…> В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии…" — говорится в публикации.Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
https://1prime.ru/20240902/finlyandiya-851274992.html
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россия, финляндия, кпп
Финляндия ввела очередные ограничения на границе с Россией
Финляндия полностью закрыла два погранперехода на границе с Россией
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ.
Финские власти полностью закрыли два погранперехода на границе с Россией, говорится
на официальном портале Пограничной службы Финляндии.
Сообщается, что речь идет о таких КПП, как "Париккала" и "Инари".
"Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. <…> В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии…" — говорится в публикации.
Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
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