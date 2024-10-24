https://1prime.ru/20241024/frantsiya-852390562.html
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха - 24.10.2024, ПРАЙМ
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха
Европа стала главной проигравшей стороной в условиях развала глобализации и усиления международного противостояния, а Франция и Германия пострадали особенно,... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:48+0300
2024-10-24T11:48+0300
2024-10-24T11:48+0300
экономика
европа
ес
франция
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европа стала главной проигравшей стороной в условиях развала глобализации и усиления международного противостояния, а Франция и Германия пострадали особенно, демонстрируя демографический спад, экономическую стагнацию и беспомощность перед лицом российского напора, пишет французское издание Le Point.Как отмечается, Франция превратилась в европейскую Аргентину с вялым экономическим ростом, падением производительности труда, массовой безработицей и двукратным дефицитом бюджета. Госдолг страны достиг 112% ВВП, что способствует росту социального гнева и политического экстремизма.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается Германии, то она будет в рецессии в 2024 году, как и в 2023 году. ее промышленное производство сократилось на 15% с 2019 года, что связано с демографическими проблемами, высокими ценами на энергоносители и нехваткой квалифицированной рабочей силы.В то же время Испания, Греция, Португалия и Италия демонстрируют рост экономики и снижение безработицы. Испания и Греция сократили дефицит бюджета, а Португалия уменьшила госдолг. Италия поддерживает бизнес, что привело к снижению безработицы и динамичному экспорту.Скандинавские страны успешно сочетают конкурентоспособность, солидарность и достижения цифровой революции. Польша продолжает экономический рост, несмотря на вступление в ЕС, и привлекает иностранные инвестиции.Тем временем Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Польша увеличила оборонный бюджет. Евросоюзу предстоит найти новую стратегию для обеспечения безопасности и процветания.По мнению автора, Франция движется к краху, применяя налоговую "шоковую терапию", что может вызвать отток капитала и квалифицированной рабочей силы."К счастью, Европa XXI века сейчас создается преимущественно на юге, севере и востоке нашего континента", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241023/torgovlya-852374337.html
европа
франция
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1e3231cc8166568b227586c94f9cf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, ес, франция, германия
Экономика, ЕВРОПА, ЕС, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха
Le Point: Франция и Германия стали наиболее проблемными странами Европы
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ.
Европа стала главной проигравшей стороной в условиях развала глобализации и усиления международного противостояния, а Франция и Германия пострадали особенно, демонстрируя демографический спад, экономическую стагнацию и беспомощность перед лицом российского напора, пишет французское издание Le Point
.
Как отмечается, Франция превратилась в европейскую Аргентину с вялым экономическим ростом, падением производительности труда, массовой безработицей и двукратным дефицитом бюджета. Госдолг страны достиг 112% ВВП, что способствует росту социального гнева и политического экстремизма.
Что касается Германии, то она будет в рецессии в 2024 году, как и в 2023 году. ее промышленное производство сократилось на 15% с 2019 года, что связано с демографическими проблемами, высокими ценами на энергоносители и нехваткой квалифицированной рабочей силы.
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом
В то же время Испания, Греция, Португалия и Италия демонстрируют рост экономики и снижение безработицы. Испания и Греция сократили дефицит бюджета, а Португалия уменьшила госдолг. Италия поддерживает бизнес, что привело к снижению безработицы и динамичному экспорту.
Скандинавские страны успешно сочетают конкурентоспособность, солидарность и достижения цифровой революции. Польша продолжает экономический рост, несмотря на вступление в ЕС, и привлекает иностранные инвестиции.
Тем временем Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Польша увеличила оборонный бюджет. Евросоюзу предстоит найти новую стратегию для обеспечения безопасности и процветания.
По мнению автора, Франция движется к краху, применяя налоговую "шоковую терапию", что может вызвать отток капитала и квалифицированной рабочей силы.
"К счастью, Европa XXI века сейчас создается преимущественно на юге, севере и востоке нашего континента", — делает вывод автор.