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Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/frantsiya-852390562.html
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха - 24.10.2024, ПРАЙМ
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха
Европа стала главной проигравшей стороной в условиях развала глобализации и усиления международного противостояния, а Франция и Германия пострадали особенно,... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:48+0300
2024-10-24T11:48+0300
экономика
европа
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франция
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европа стала главной проигравшей стороной в условиях развала глобализации и усиления международного противостояния, а Франция и Германия пострадали особенно, демонстрируя демографический спад, экономическую стагнацию и беспомощность перед лицом российского напора, пишет французское издание Le Point.Как отмечается, Франция превратилась в европейскую Аргентину с вялым экономическим ростом, падением производительности труда, массовой безработицей и двукратным дефицитом бюджета. Госдолг страны достиг 112% ВВП, что способствует росту социального гнева и политического экстремизма.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается Германии, то она будет в рецессии в 2024 году, как и в 2023 году. ее промышленное производство сократилось на 15% с 2019 года, что связано с демографическими проблемами, высокими ценами на энергоносители и нехваткой квалифицированной рабочей силы.В то же время Испания, Греция, Португалия и Италия демонстрируют рост экономики и снижение безработицы. Испания и Греция сократили дефицит бюджета, а Португалия уменьшила госдолг. Италия поддерживает бизнес, что привело к снижению безработицы и динамичному экспорту.Скандинавские страны успешно сочетают конкурентоспособность, солидарность и достижения цифровой революции. Польша продолжает экономический рост, несмотря на вступление в ЕС, и привлекает иностранные инвестиции.Тем временем Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Польша увеличила оборонный бюджет. Евросоюзу предстоит найти новую стратегию для обеспечения безопасности и процветания.По мнению автора, Франция движется к краху, применяя налоговую "шоковую терапию", что может вызвать отток капитала и квалифицированной рабочей силы."К счастью, Европa XXI века сейчас создается преимущественно на юге, севере и востоке нашего континента", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, ес, франция, германия
Экономика, ЕВРОПА, ЕС, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
11:48 24.10.2024
 
Проигравшие страны. Во Франции назвали факторы приближающегося краха

Le Point: Франция и Германия стали наиболее проблемными странами Европы

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европа стала главной проигравшей стороной в условиях развала глобализации и усиления международного противостояния, а Франция и Германия пострадали особенно, демонстрируя демографический спад, экономическую стагнацию и беспомощность перед лицом российского напора, пишет французское издание Le Point.
Как отмечается, Франция превратилась в европейскую Аргентину с вялым экономическим ростом, падением производительности труда, массовой безработицей и двукратным дефицитом бюджета. Госдолг страны достиг 112% ВВП, что способствует росту социального гнева и политического экстремизма.
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Что касается Германии, то она будет в рецессии в 2024 году, как и в 2023 году. ее промышленное производство сократилось на 15% с 2019 года, что связано с демографическими проблемами, высокими ценами на энергоносители и нехваткой квалифицированной рабочей силы.
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В то же время Испания, Греция, Португалия и Италия демонстрируют рост экономики и снижение безработицы. Испания и Греция сократили дефицит бюджета, а Португалия уменьшила госдолг. Италия поддерживает бизнес, что привело к снижению безработицы и динамичному экспорту.
Скандинавские страны успешно сочетают конкурентоспособность, солидарность и достижения цифровой революции. Польша продолжает экономический рост, несмотря на вступление в ЕС, и привлекает иностранные инвестиции.
Тем временем Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Польша увеличила оборонный бюджет. Евросоюзу предстоит найти новую стратегию для обеспечения безопасности и процветания.
По мнению автора, Франция движется к краху, применяя налоговую "шоковую терапию", что может вызвать отток капитала и квалифицированной рабочей силы.
"К счастью, Европa XXI века сейчас создается преимущественно на юге, севере и востоке нашего континента", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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