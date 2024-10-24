https://1prime.ru/20241024/gaz-852362167.html
"Если хотите": Киев предложил Европе "вылететь в трубу"
"Если хотите": Киев предложил Европе "вылететь в трубу" - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Если хотите": Киев предложил Европе "вылететь в трубу"
До истечения контракта на транзит российского газа через Украину остались считанные дни. Однако в продолжении поставок по российской трубе заинтересован и... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T04:04+0300
2024-10-24T04:04+0300
2024-10-24T04:04+0300
энергетика
эксклюзив
украина
азербайджан
газ
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. До истечения контракта на транзит российского газа через Украину остались считанные дни. Однако в продолжении поставок по российской трубе заинтересован и Евросоюз и Киев. На Украине пытаются сохранить транзит, но как-нибудь без России. Предлагают альтернативу – прокачку азербайджанского газа по российской трубе. Имеет ли будущее такая схема, и почему инициативу рассматривают лишь как ширму – в материале "Прайм".Сильно зависятКонтракт на газовый транзит через Украину истекает в конце года. В документе заложен объем транзита — 40 млрд кубометров газа в год, однако в последние пару лет транспортируется намного меньше. В 2023-м - около 11,85 млрд кубометров, в 2022-м - 16,7 млрд. Украинский трубопровод - один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу (второй - "Турецкий поток"). На российский газ, идущий через Украину, приходится пять процентов европейского газового импорта. Однако ряд стран ЕС сильно от зависят от этих поставок.Так, доля российских поставок в прошлогоднем импорте газа Венгрией составила около 47%. В Словакии - почти 90%. Австрия зависит еще больше: в январе 2024-го 97% ее импорта газа приходилось на Россию."Венгрия, Словакия и Австрия не имеют выхода к морю и полагаются на трубопроводы, предназначенные для транспортировки газа с востока на запад. Более того, стоимость отказа от таких сделок будет очень существенной для этих стран, замечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Что придумалиКак пишет РБК-Украина, Киев предложил Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита российского газа в Европу.Российский газ предлагается заменить азербайджанским, а механизм его транспортировки предлагается следующий: топливо предполагаемый покупатель, например Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину.Владелец газа сам договаривается о транспортировке газа через российскую территорию и закачивает его в украинские подземные хранилища, а затем может использовать по собственному выбору, в том числе — продавать за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером.Как отмечают наблюдатели, Украина, очевидно, сразу преследует несколько целей – и навредить России, и побольше заработать. Однако, захочет ли кто-то платить за сомнительные газовые маневры – большой вопрос."Неудивительно, что ни одна из стран пока не пришли к такому соглашению, потому что, очевидно, будут дополнительные условия, скорее всего, трудновыполнимые. И, разумеется, никто не хочет иметь еще одного такого участника данных сделок, в лице экспортера Украины, которому еще и придется платить за это деньги", - указывает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.Сколько газаВ перспективах расширения азербайджанского экспорта эксперты также не уверены.Сейчас азербайджанский газа в Европу поставляется через Южный газовый коридор, включающий Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы с проектной мощностью 16 и 10 млрд кубов соответственно. В прошлом году Азербайджан поставил в Европу около 12 млрд кубометров. В планах Баку - удвоение экспорта в регион уже к 2027 году.С одной стороны, ресурсная база позволяет увеличить добычу, и как следствие, нарастить поставки в Европу. Однако, это требует солидных инвестиций в разработку месторождений и развитие инфраструктуры. Плюс – нужно снижать внутреннее потребления. Пока оно лишь растет, а Азербайджан – сам крупный импортер природного газа из Туркменистана, России и Ирана. По итогам 2023 года Азербайджан импортировал 2,3 млрд кубометров газа – на 52% больше, чем в 2022-м.При текущем балансе добычи и потребления Азербайджан сможет существенно нарастить объем поставок газа в Европу при условии сопоставимого роста импорта трубопроводного газа, указывает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора."Крайне сомнительно"По сути, предлагают перенести точку сдачи-приемки газа либо на границу Азербайджана и России, либо на границу России и Украины – идея весьма сомнительная, отмечает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики."Сейчас Словакия получает российский газ, который идет через территорию Украины. А будет получать азербайджанский газ, который будет идти через территорию России и Украины. Прокачка по территории Российской Федерации явно не будет бесплатной. Соответственно платить придется за прокачку и по Украине и по России. Надо ли это словакам? Очевидно нет", - подчеркивает экономист.Есть и другой момент: протяженность пути, который в этом случае азербаджанскому газу предстоит проделать до европейских потребителей. Он намного больше, чем по TAP и TANAP, оплачивать эту сомнительную логистику опять, же придется импортерам.Таким образом, экономисты не видят никаких предпосылок для того, чтобы по российской трубе пошел азербайджанский газ. Его, во-первых, не хватит, к тому же он будет обходится намного дороже. Не исключено, что все закончится компромиссным вариантом, который уже обкатали на нефти.В конце августа Будапешту и Братиславе удалось урегулировать ситуацию с нефтепроводом "Дружба", перекрытым Киевом из-за санкций, направленных на "Лукойл". В итоге достигли соглашения, что венгерский оператор будет покупать энергоресурс непосредственно на украинской границе. Таким образом, формально Украина больше не имеет дело с Россией. Подобное, уверены наблюдатели, сработает и для газа.
https://1prime.ru/20241017/gaz-852224889.html
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Елена Савельева
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Елена Савельева
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эксклюзив, украина, азербайджан, газ
Энергетика, Эксклюзив, УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, Газ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. До истечения контракта на транзит российского газа через Украину остались считанные дни. Однако в продолжении поставок по российской трубе заинтересован и Евросоюз и Киев. На Украине пытаются сохранить транзит, но как-нибудь без России. Предлагают альтернативу – прокачку азербайджанского газа по российской трубе. Имеет ли будущее такая схема, и почему инициативу рассматривают лишь как ширму – в материале "Прайм".
Контракт на газовый транзит через Украину истекает в конце года. В документе заложен объем транзита — 40 млрд кубометров газа в год, однако в последние пару лет транспортируется намного меньше. В 2023-м - около 11,85 млрд кубометров, в 2022-м - 16,7 млрд. Украинский трубопровод - один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу (второй - "Турецкий поток"). На российский газ, идущий через Украину, приходится пять процентов европейского газового импорта. Однако ряд стран ЕС сильно от зависят от этих поставок.
Так, доля российских поставок в прошлогоднем импорте газа Венгрией составила около 47%. В Словакии - почти 90%. Австрия зависит еще больше: в январе 2024-го 97% ее импорта газа приходилось на Россию.
"Венгрия, Словакия и Австрия не имеют выхода к морю и полагаются на трубопроводы, предназначенные для транспортировки газа с востока на запад. Более того, стоимость отказа от таких сделок будет очень существенной для этих стран, замечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Как пишет РБК-Украина, Киев предложил Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита российского газа в Европу.
Российский газ предлагается заменить азербайджанским, а механизм его транспортировки предлагается следующий: топливо предполагаемый покупатель, например Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину.
Владелец газа сам договаривается о транспортировке газа через российскую территорию и закачивает его в украинские подземные хранилища, а затем может использовать по собственному выбору, в том числе — продавать за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером.
Как отмечают наблюдатели, Украина, очевидно, сразу преследует несколько целей – и навредить России, и побольше заработать. Однако, захочет ли кто-то платить за сомнительные газовые маневры – большой вопрос.
"Неудивительно, что ни одна из стран пока не пришли к такому соглашению, потому что, очевидно, будут дополнительные условия, скорее всего, трудновыполнимые. И, разумеется, никто не хочет иметь еще одного такого участника данных сделок, в лице экспортера Украины, которому еще и придется платить за это деньги", - указывает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.
В перспективах расширения азербайджанского экспорта эксперты также не уверены.
Сейчас азербайджанский газа в Европу поставляется через Южный газовый коридор, включающий Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы с проектной мощностью 16 и 10 млрд кубов соответственно. В прошлом году Азербайджан поставил в Европу около 12 млрд кубометров. В планах Баку - удвоение экспорта в регион уже к 2027 году.
С одной стороны, ресурсная база позволяет увеличить добычу, и как следствие, нарастить поставки в Европу. Однако, это требует солидных инвестиций в разработку месторождений и развитие инфраструктуры. Плюс – нужно снижать внутреннее потребления. Пока оно лишь растет, а Азербайджан – сам крупный импортер природного газа из Туркменистана, России и Ирана. По итогам 2023 года Азербайджан импортировал 2,3 млрд кубометров газа – на 52% больше, чем в 2022-м.
При текущем балансе добычи и потребления Азербайджан сможет существенно нарастить объем поставок газа в Европу при условии сопоставимого роста импорта трубопроводного газа, указывает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.
По сути, предлагают перенести точку сдачи-приемки газа либо на границу Азербайджана и России, либо на границу России и Украины – идея весьма сомнительная, отмечает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики.
"Сейчас Словакия получает российский газ, который идет через территорию Украины. А будет получать азербайджанский газ, который будет идти через территорию России и Украины. Прокачка по территории Российской Федерации явно не будет бесплатной. Соответственно платить придется за прокачку и по Украине и по России. Надо ли это словакам? Очевидно нет", - подчеркивает экономист.
Есть и другой момент: протяженность пути, который в этом случае азербаджанскому газу предстоит проделать до европейских потребителей. Он намного больше, чем по TAP и TANAP, оплачивать эту сомнительную логистику опять, же придется импортерам.
Таким образом, экономисты не видят никаких предпосылок для того, чтобы по российской трубе пошел азербайджанский газ. Его, во-первых, не хватит, к тому же он будет обходится намного дороже. Не исключено, что все закончится компромиссным вариантом, который уже обкатали на нефти.
В конце августа Будапешту и Братиславе удалось урегулировать ситуацию с нефтепроводом "Дружба", перекрытым Киевом из-за санкций, направленных на "Лукойл". В итоге достигли соглашения, что венгерский оператор будет покупать энергоресурс непосредственно на украинской границе. Таким образом, формально Украина больше не имеет дело с Россией. Подобное, уверены наблюдатели, сработает и для газа.
Ищут лазейки: Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа