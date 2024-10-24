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В Equinor ожидают рост цен на газ из-за конкуренции Европы и Азии за СПГ

В Equinor ожидают рост цен на газ из-за конкуренции Европы и Азии за СПГ - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Equinor ожидают рост цен на газ из-за конкуренции Европы и Азии за СПГ

Equinor видит повышательное давление на мировые цены на газ из-за конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) между Европой и Азией, заявил глава этой... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T14:13+0300

2024-10-24T14:13+0300

2024-10-24T14:13+0300

энергетика

equinor

европа

азия

газ

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Equinor видит повышательное давление на мировые цены на газ из-за конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) между Европой и Азией, заявил глава этой норвежской компании Андерс Опедаль. "Сложно сказать, какими будут цены на газ. Но учитывая здоровый годовой рост спроса примерно на 3% в Азии и некоторый рост спроса на газ в Европе, даже с хорошей заполненностью хранилищ, будет наблюдаться конкуренция между Азией и Европой на спотовый СПГ. И обычная или холодная зима может усилить давление... И даже с хорошим уровнем заполненности газовых хранилищ был рост на 14% в последние три месяца. Это то давление на газовые цены, которое мы видим сейчас", - сказал он в эфире Bloomberg News. Опедаль отметил, что рост цен в прошлом квартале был вызван не только увеличением спроса в Азии, но и политической напряженностью в мире. Он также высказал предположение, что и в случае нормальной зимы, и в случае, если она будет холоднее обычного, заполненность газовых хранилищ в Европе, вероятно, будет меньше следующей весной, чем прошедшей. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров.

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equinor, европа, азия, газ