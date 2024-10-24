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Добыча сланцевого газа в США может впервые снизиться - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча сланцевого газа в США может впервые снизиться
Добыча сланцевого газа в США может впервые снизиться - 24.10.2024, ПРАЙМ
Добыча сланцевого газа в США может впервые снизиться
Добыча сланцевого газа в США по итогам текущего года может сократиться впервые за всю историю подсчета таких данных - с 2000 года, сообщается в релизе... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T16:58+0300
2024-10-24T16:58+0300
энергетика
сша
сланцевый газ
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Добыча сланцевого газа в США по итогам текущего года может сократиться впервые за всю историю подсчета таких данных - с 2000 года, сообщается в релизе управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. По данным EIA, добыча природного газа в США из сланцевых и малопроницаемых пластов, на долю которых приходится 79% добычи сухого природного газа, за первые девять месяцев 2024 года несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. "Если эта тенденция сохранится до конца 2024 года, то это может стать первым годовым снижением добычи сланцевого газа в США с тех пор, как мы начали собирать эти данные в 2000 году", - говорится в релизе. Суммарная добыча сланцевого газа в США, по данным минэнерго, в январе-сентябре текущего года снизилась примерно на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 81,2 миллиарда кубических футов в день. В то же время добыча прочего сухого природного газа в США увеличилась примерно на 6% - до 22,1 миллиарда кубических футов в день, говорится в сообщении. Таким образом, общая добыча сухого природного газа в США за первые девять месяцев текущего года составила в среднем 103,3 миллиарда кубических футов в день, что в целом соответствует уровню годовой давности, следует из релиза. Ведомство связывает такую динамику со снижением добычи на месторождениях Хейнсвилль и Ютика: за девять месяцев добыча сланцевого газа там сократилась соответственно на 12% и 10% в годовом выражении. При этом добыча сланцевого газа в Пермском бассейне выросла на 10%.
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сша, сланцевый газ
Энергетика, США, сланцевый газ
16:58 24.10.2024
 
Добыча сланцевого газа в США может впервые снизиться

Минэнерго США: добыча сланцевого газа в США впервые может снизиться

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Добыча сланцевого газа в США по итогам текущего года может сократиться впервые за всю историю подсчета таких данных - с 2000 года, сообщается в релизе управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
По данным EIA, добыча природного газа в США из сланцевых и малопроницаемых пластов, на долю которых приходится 79% добычи сухого природного газа, за первые девять месяцев 2024 года несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"Если эта тенденция сохранится до конца 2024 года, то это может стать первым годовым снижением добычи сланцевого газа в США с тех пор, как мы начали собирать эти данные в 2000 году", - говорится в релизе.
Суммарная добыча сланцевого газа в США, по данным минэнерго, в январе-сентябре текущего года снизилась примерно на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 81,2 миллиарда кубических футов в день. В то же время добыча прочего сухого природного газа в США увеличилась примерно на 6% - до 22,1 миллиарда кубических футов в день, говорится в сообщении.
Таким образом, общая добыча сухого природного газа в США за первые девять месяцев текущего года составила в среднем 103,3 миллиарда кубических футов в день, что в целом соответствует уровню годовой давности, следует из релиза.
Ведомство связывает такую динамику со снижением добычи на месторождениях Хейнсвилль и Ютика: за девять месяцев добыча сланцевого газа там сократилась соответственно на 12% и 10% в годовом выражении. При этом добыча сланцевого газа в Пермском бассейне выросла на 10%.
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ЭнергетикаСШАсланцевый газ
 
 
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