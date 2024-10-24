https://1prime.ru/20241024/gazprom-852395893.html

Эксперт оценил вероятный объем выручки "Газпрома" от "Силы Сибири"

Эксперт оценил вероятный объем выручки "Газпрома" от "Силы Сибири" - 24.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятный объем выручки "Газпрома" от "Силы Сибири"

"Газпром" за первые девять месяцев с начала года мог получить от экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" около 6 миллиардов долларов, сказал РИА... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T12:42+0300

2024-10-24T12:42+0300

2024-10-24T12:42+0300

энергетика

россия

газпром

сила сибири

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "Газпром" за первые девять месяцев с начала года мог получить от экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" около 6 миллиардов долларов, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."По моим оценкам, на основе статистических данных Китая, выручка от трубопроводного экспорта газа составила более 18 миллиардов долларов, и треть этой суммы могла быть получена за первые 9 месяцев этого года", – отметил Гривач.Отвечая на вопрос о том, стал ли Китай крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в январе-сентябре, эксперт сказал: "Официально промежуточные данные по объемам поставок в Китай не раскрываются ни российской, ни китайской стороной. Но судя по тому, что поставки идут даже с некоторым опережением графика наращивания, определенного в контракте, в этом году Китай точно обгонит ЕС по объемам импорта трубопроводного газа из России".Однако в общем объеме импорта российского газа – как трубопроводного, так и СПГ – "европейский рынок все еще находится в лидерах". "По нашим оценкам, ЕС за девять месяцев импортировал почти вдвое больше российского СПГ, чем Китай", – уточнил Гривач."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.На максимальный контрактный уровень суточные поставки выйдут досрочно – в декабре текущего года. Заданной экспортной производительности в 38 миллиардов кубометров газа в год газопровод достигнет в 2025 году.

https://1prime.ru/20241023/gazprom-852368763.html

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россия, газпром, сила сибири