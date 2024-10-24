https://1prime.ru/20241024/grechikha-852388506.html
Россия в 2024 году нарастит экспорт гречихи, заявил Патрушев
Россия в 2024 году нарастит экспорт гречихи, заявил Патрушев - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия в 2024 году нарастит экспорт гречихи, заявил Патрушев
Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:46+0300
2024-10-24T10:46+0300
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минсельхоз
гречиха
экспорт продовольствия
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24". "Гречку с удовольствием едят в России, в Белоруссии, в Китае, и еще мы поставляем ее в Узбекистан и в Казахстан. По прошлому году мы экспортировали уже порядка 200 тысяч тонн, а в этом году мы, я думаю, что экспортируем еще больше. Я думаю, смело уйдем к 300 тысячам тонн", - сказал Патрушев. России за последние годы удалось существенно нарастить производство гречихи. "Гречихи мы производим, по крайней мере в прошлом году произвели, порядка 1,5 миллиона тонн. В этом году, думаю, выйдем на те же результаты", - сказал вице-премьер, напомнив, что еще 2013 году Россия производила порядка 800 тысяч тонн этой культуры.
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россия, минсельхоз, гречиха, экспорт продовольствия
РОССИЯ, Минсельхоз, гречиха, экспорт продовольствия
Россия в 2024 году нарастит экспорт гречихи, заявил Патрушев
Патрушев: экспорт гречихи из России в 2024 году вырастет в 1,5 раза
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".
"Гречку с удовольствием едят в России, в Белоруссии, в Китае, и еще мы поставляем ее в Узбекистан и в Казахстан. По прошлому году мы экспортировали уже порядка 200 тысяч тонн, а в этом году мы, я думаю, что экспортируем еще больше. Я думаю, смело уйдем к 300 тысячам тонн", - сказал Патрушев.
России за последние годы удалось существенно нарастить производство гречихи.
"Гречихи мы производим, по крайней мере в прошлом году произвели, порядка 1,5 миллиона тонн. В этом году, думаю, выйдем на те же результаты", - сказал вице-премьер, напомнив, что еще 2013 году Россия производила порядка 800 тысяч тонн этой культуры.
Патрушев заявил о снижении прогноза сбора зерна в России в 2024 году