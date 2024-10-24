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Отвернулась от Запада. В США задумались о причинах "ухода" Грузии

Отвернулась от Запада. В США задумались о причинах "ухода" Грузии - 24.10.2024, ПРАЙМ

Отвернулась от Запада. В США задумались о причинах "ухода" Грузии

Грузия долгое время была частью Запада, но сейчас отношения ухудшились, пишет The New York Times. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T09:18+0300

2024-10-24T09:18+0300

2024-10-24T09:18+0300

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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Грузия долгое время была частью Запада, но сейчас отношения ухудшились, пишет The New York Times.Как отмечается, правящая партия "Грузинская мечта" стала враждебно относиться к западным партнерам, а США и ЕС ввели санкции против грузинских чиновников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКонфликт России и Украины привел к опасениям Грузии. "Грузинская мечта", как утверждает автор, продвигает конспирологию о "глобальной партии войны", подталкивая страну к вступлению в боевые действия против России от имени Запада и Украины."Грузинская мечта" заняла осторожную позицию, отказавшись поддерживать одну из сторон. Грузия опасается повторения ситуации 2008 года. Западные политики изначально с пониманием относились к грузинскому нейтралитету, Грузия не имела гарантий безопасности со стороны Запада, несмотря на многолетние безуспешные попытки добиться членства в НАТО. С течением времени ситуация быстро ухудшалась.На этом фоне США и ЕС ввели финансовые санкции и визовые ограничения. Брюссель приостановил переговоры о членстве Грузии в ЕС. Сейчас отношения Тбилиси и Запада находятся на рекордно низком уровне.Конфликт на Украине придал Закавказью новое стратегическое значение. Европа стремится построить транспортные маршруты в Азию через Закавказье. Грузия заключила контракт с Китаем на строительство порта. Одновременно она извлекает выгоду из изоляции России, перепродавая ей автомобили.Опросы общественного мнения ненадежны, и нельзя с уверенностью сказать, кто победит на предстоящих выборах. Даже если правящая партия проиграет, факторы, приведшие к разводу с Западом, останутся, отмечается в статье.Накануне выборов растут опасения обострения ситуации. Как отмечается, вряд ли оппозиция смирится с поражением, если правящая партия их сорвет. Ожидается, что Соединенные Штаты и Евросоюз захотят выступить посредниками, но неясно, удастся ли им в долгосрочной перспективе удержать Грузию на своей орбите.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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