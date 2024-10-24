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Россия нарастила импорт сливочного масла - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила импорт сливочного масла
Россия нарастила импорт сливочного масла - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт сливочного масла
С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик -... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:54+0300
2024-10-24T12:54+0300
россия
россельхознадзор
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик - Белоруссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. "По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 110,2 тысячи тонн", - сообщили в Россельхознадзоре. Там уточнили, что основной поставщик этого вида продукции - Белоруссия. "С начала года из республики отгружено 89 тысяч тонн сливочного масла", - уточнили в пресс-службе.
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россия, россельхознадзор
РОССИЯ, Россельхознадзор
12:54 24.10.2024
 
Россия нарастила импорт сливочного масла

Россельхознадзор: импорт сливочного масла в России вырос до 110 тысяч тонн

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетитель в супермаркете
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик - Белоруссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
"По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 110,2 тысячи тонн", - сообщили в Россельхознадзоре.
Там уточнили, что основной поставщик этого вида продукции - Белоруссия. "С начала года из республики отгружено 89 тысяч тонн сливочного масла", - уточнили в пресс-службе.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
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РОССИЯРоссельхознадзор
 
 
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