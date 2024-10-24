https://1prime.ru/20241024/import-852396336.html
Россия нарастила импорт сливочного масла
Россия нарастила импорт сливочного масла - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт сливочного масла
С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик -... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:54+0300
2024-10-24T12:54+0300
2024-10-24T12:54+0300
россия
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/80460/06/804600642_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_b9f13f583b93dbcf844fce365005a031.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик - Белоруссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. "По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 110,2 тысячи тонн", - сообщили в Россельхознадзоре. Там уточнили, что основной поставщик этого вида продукции - Белоруссия. "С начала года из республики отгружено 89 тысяч тонн сливочного масла", - уточнили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20241022/minselkhoz-852312354.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80460/06/804600642_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_fbcdaa7cbe59019f8e29c51f9bd7f186.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, россельхознадзор
Россия нарастила импорт сливочного масла
Россельхознадзор: импорт сливочного масла в России вырос до 110 тысяч тонн
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик - Белоруссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
"По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 110,2 тысячи тонн", - сообщили в Россельхознадзоре.
Там уточнили, что основной поставщик этого вида продукции - Белоруссия. "С начала года из республики отгружено 89 тысяч тонн сливочного масла", - уточнили в пресс-службе.
Минсельхоз прокомментировал данные об остановке отгрузок сливочного масла