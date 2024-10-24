https://1prime.ru/20241024/import-852396336.html

Россия нарастила импорт сливочного масла

Россия нарастила импорт сливочного масла - 24.10.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт сливочного масла

С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик -... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T12:54+0300

2024-10-24T12:54+0300

2024-10-24T12:54+0300

россия

россельхознадзор

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. С начала года рост поставок сливочного масла из-за рубежа в Россию составил 9% в натуральном выражении, было ввезено 110,2 тысячи тонн, а основной поставщик - Белоруссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. "По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 110,2 тысячи тонн", - сообщили в Россельхознадзоре. Там уточнили, что основной поставщик этого вида продукции - Белоруссия. "С начала года из республики отгружено 89 тысяч тонн сливочного масла", - уточнили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20241022/minselkhoz-852312354.html

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россия, россельхознадзор