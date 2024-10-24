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Фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/indeksy-852406751.html
Фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения
Фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения - 24.10.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после трех подряд торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2024, ПРАЙМ
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экономика
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после трех подряд торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,13% - до 8 269,38 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 7 503,28 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 19 443 пунктов. За предыдущие три торговых дня FTSE 100 снизился на 1,2%, CAC 40 - на 1,5%, DAX - на 1,4%. Трейдеры продолжают следить за корпоративной отчетностью. Акции французской автомобилестроительной группы Renault подорожали на 4,7%, в третьем квартале выручка компании выросла на 1,8% в годовом выражении, до 10,7 миллиарда евро. Бумаги Barclays поднялись на 4,2%. По итогам прошлого квартала чистая прибыль банка поднялась на 23% и составила 1,564 миллиарда фунтов (2 миллиарда долларов). А акции Unilever подорожали на 2,9% после того, как компания объявила о росте выручки за первые девять месяцев на 1%, до 46,4 миллиарда евро.
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фондовые индексы европы, рост
Экономика, фондовые индексы Европы, рост
20:10 24.10.2024
 
Фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения

Данные торгов: фондовые индексы Европы выросли после трех дней снижения

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в четверг после трех подряд торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,13% - до 8 269,38 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 7 503,28 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 19 443 пунктов. За предыдущие три торговых дня FTSE 100 снизился на 1,2%, CAC 40 - на 1,5%, DAX - на 1,4%.
Трейдеры продолжают следить за корпоративной отчетностью. Акции французской автомобилестроительной группы Renault подорожали на 4,7%, в третьем квартале выручка компании выросла на 1,8% в годовом выражении, до 10,7 миллиарда евро.
Бумаги Barclays поднялись на 4,2%. По итогам прошлого квартала чистая прибыль банка поднялась на 23% и составила 1,564 миллиарда фунтов (2 миллиарда долларов).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
12:23
А акции Unilever подорожали на 2,9% после того, как компания объявила о росте выручки за первые девять месяцев на 1%, до 46,4 миллиарда евро.
 
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