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В России почти на треть упал объем выдачи ипотеки

В России почти на треть упал объем выдачи ипотеки - 24.10.2024, ПРАЙМ

В России почти на треть упал объем выдачи ипотеки

В Россия существенно снизился объем выдачи ипотеки: за три квартала текущего года он сократился на 31 процент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T10:21+0300

2024-10-24T10:21+0300

2024-10-24T10:21+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В Россия существенно снизился объем выдачи ипотеки: за три квартала текущего года он сократился на 31 процент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).Отмечается, что таким образом объем выдачи ипотечных кредитов снизился до 4,01 триллиона рублей. В то же время количество выданных кредитов снизилось на 36 процентов.По данным бюро, за третий квартал количество выдач ипотечных кредитов сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 42 процента, или до 245,02 тысячи, объем снизился на 47 процентов – до 1,01 триллиона рублей. В годовом выражении оба показателя упали на 61 процент. За сентябрь банки выдали 79,2 тысячи ипотечных кредитов на 343,76 миллиарда рублей. По сравнению с результатами августа количество выдач жилищных кредитов в сентябре сократилось на восемь процентов, объем – на пять процентов. В годовом исчислении количество и объем выдач снизились на 66 процентов, указывается в сообщении организации. "Средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился: в сентябре 2023 года он был равен 4,32 миллиона рублей, в сентябре 2024 года – 4,34 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования за год также остался без значимых изменений: в сентябре прошлого года он составлял 265 месяцев (22 года 1 месяц), в сентябре текущего – 266 месяцев (22 года 2 месяца)", – говорится в нем. Как подсчитали в бюро, новое жилье в сентябре заняло 36 процентов всего количества выданных ипотек и 50% их объема. Год назад доля первичного жилья была равна 40 и 49 процентам соответственно. В пятерку лидирующих регионов по объему ипотечного кредитования в сентябре, согласно статистике ОКБ, вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

https://1prime.ru/20241023/ipoteka-852381831.html

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россия, рынок недвижимости, ипотека