https://1prime.ru/20241024/ipoteka-852388891.html

В России назвали возобновление льготной ипотеки нецелесообразным

В России назвали возобновление льготной ипотеки нецелесообразным - 24.10.2024, ПРАЙМ

В России назвали возобновление льготной ипотеки нецелесообразным

Возобновление льготной ипотеки под восемь процентов в России было бы нецелесообразным решением, рассказала изданию "Газета.Ru" сенатор, арбитражный управляющий... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T11:03+0300

2024-10-24T11:03+0300

2024-10-24T11:03+0300

россия

льготная ипотека

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Возобновление льготной ипотеки под восемь процентов в России было бы нецелесообразным решением, рассказала изданию "Газета.Ru" сенатор, арбитражный управляющий Министерства юстиций Ольга Епифанова.Она добавила, что причинами этого является резкий рост стоимости недвижимости, из-за чего покупать даже по льготной ставке становится тяжелее, а также обременительные расходы для государственного бюджета, которые ложатся на граждан. "В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами", — заявила Епифанова, упоминая также, как следствие, снижение эффекта проводимой Банком России монетарной политики.

https://1prime.ru/20241024/ipoteka-852387797.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, льготная ипотека, банк россии