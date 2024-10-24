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В России назвали возобновление льготной ипотеки нецелесообразным
В России назвали возобновление льготной ипотеки нецелесообразным - 24.10.2024, ПРАЙМ
В России назвали возобновление льготной ипотеки нецелесообразным
Возобновление льготной ипотеки под восемь процентов в России было бы нецелесообразным решением, рассказала изданию "Газета.Ru" сенатор, арбитражный управляющий... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:03+0300
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россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Возобновление льготной ипотеки под восемь процентов в России было бы нецелесообразным решением, рассказала изданию "Газета.Ru" сенатор, арбитражный управляющий Министерства юстиций Ольга Епифанова.Она добавила, что причинами этого является резкий рост стоимости недвижимости, из-за чего покупать даже по льготной ставке становится тяжелее, а также обременительные расходы для государственного бюджета, которые ложатся на граждан. "В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами", — заявила Епифанова, упоминая также, как следствие, снижение эффекта проводимой Банком России монетарной политики.
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россия, льготная ипотека, банк россии
РОССИЯ, льготная ипотека, Банк России
В России назвали возобновление льготной ипотеки нецелесообразным
Сенатор Епифанова: возобновлять программу льготной ипотеки в РФ нецелесообразно
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.
Возобновление льготной ипотеки под восемь процентов в России было бы нецелесообразным решением, рассказала
изданию "Газета.Ru" сенатор, арбитражный управляющий Министерства юстиций Ольга Епифанова.
Она добавила, что причинами этого является резкий рост стоимости недвижимости, из-за чего покупать даже по льготной ставке становится тяжелее, а также обременительные расходы для государственного бюджета, которые ложатся на граждан.
"В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами", — заявила Епифанова, упоминая также, как следствие, снижение эффекта проводимой Банком России монетарной политики.
В России почти на треть упал объем выдачи ипотеки