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ФАС выявила дорожный картель в Воронеже и Тамбове
ФАС выявила дорожный картель в Воронеже и Тамбове - 24.10.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила дорожный картель в Воронеже и Тамбове
Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушение на торгах по капремонту и реконструкции дорог в Тамбовской и Воронежской областях и подозревает две... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:55+0300
2024-10-24T15:55+0300
2024-10-24T15:55+0300
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ВОРОНЕЖ, 24 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушение на торгах по капремонту и реконструкции дорог в Тамбовской и Воронежской областях и подозревает две организации в преступном сговоре, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 млрд рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей", — говорится в релизе. ФАС возбудила дело в отношении ООО "СМУ-90" и ООО "Спецдортехника". Их подозревают в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. "Компании заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", — добавили в ФАС. В ведомстве добавили, что сумма максимальных цен контрактов предварительно составила больше 14,9 миллиарда рублей. "В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы", — подытожили в ФАС.
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россия, фас рф, картель
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, картель
ФАС выявила дорожный картель в Воронеже и Тамбове
ФАС: дорожный картель на сумму 14,9 млрд рублей выявлен в Воронеже и Тамбове
ВОРОНЕЖ, 24 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушение на торгах по капремонту и реконструкции дорог в Тамбовской и Воронежской областях и подозревает две организации в преступном сговоре, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 млрд рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей", — говорится в релизе.
ФАС возбудила дело в отношении ООО "СМУ-90" и ООО "Спецдортехника". Их подозревают в сговоре для поддержания цен при участии в торгах.
"Компании заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", — добавили в ФАС.
В ведомстве добавили, что сумма максимальных цен контрактов предварительно составила больше 14,9 миллиарда рублей.
"В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы", — подытожили в ФАС.