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Индия нарастила покупки хрома у России

Индия нарастила покупки хрома у России - 24.10.2024, ПРАЙМ

Индия нарастила покупки хрома у России

Импорт Индией из России хрома, применяющегося при создании износоустойчивых покрытий, а также в авиакосмической промышленности, в августе вырос к июлю в 3,6... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T05:10+0300

2024-10-24T05:10+0300

2024-10-24T05:10+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Импорт Индией из России хрома, применяющегося при создании износоустойчивых покрытий, а также в авиакосмической промышленности, в августе вырос к июлю в 3,6 раза - до максимальных с мая 1,19 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данными статистики индийского министерства торговли и промышленности. При этом за год, по сравнению с прошлым августом, покупки этого недрагоценного металла выросли примерно также - в 3,5 раза. А по итогам первых восьми месяцев 2024 года импорт достиг 5,61 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем за такой же период в прошлом году, и выше, чем объем поставок за весь 2023 год (4,16 миллиона долларов). Таким образом, в августе Россия была главным поставщиком хрома в Индию. Кроме нее метал закупался в Китае (540 тысяч долларов), Гонконге (40 тысяч) и Великобритании (30 тысяч). За первые восемь месяцев 2024 года РФ также стала первой. Кроме нее в топ-3 вошли Китай (4,56 миллиона долларов) и Швейцария (2,25 миллиона). Кроме хрома в 2024 году Нью-Дели покупал у Москвы и другие товары из группы прочих недрагоценных металлов. За январь-август объем их поставок, включая хром, вырос по сравнению с прошлым годом на треть - до 7,78 миллиона долларов. Больше всего, кроме хрома, индусы закупали титан - на 1,32 миллиона. Ранее агентство подсчитало, что в сентябре свои покупки недрагоценных металлов у России нарастила Южная Корея - до максимальных с февраля 2022 года 3,7 миллиона долларов.

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металлы, россия, индия, торговля