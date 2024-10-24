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Линия разлома. НАТО борется за стратегический коридор на Севере

Линия разлома. НАТО борется за стратегический коридор на Севере - 24.10.2024, ПРАЙМ

Линия разлома. НАТО борется за стратегический коридор на Севере

Коридор GIUK в Северной Атлантике становится линией разлома между НАТО и Россией, пишет сербское издание "Нови Стандард". | 24.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Коридор GIUK в Северной Атлантике становится линией разлома между НАТО и Россией, пишет сербское издание "Нови Стандард".Как отмечается, НАТО стремится к полному контролю над коридором, чтобы заблокировать выход России в Атлантический океан. Северный флот России тем временем активно расширяется и модернизируется для защиты своих интересов в Арктике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКоридор GIUK долгое время был символом борьбы НАТО с советским флотом, особенно после 1951 года. Он приобрел доктринальное значение в стратегии сдерживания НАТО. Во время больших войн ХХ века он показал себя как эффективный морской канал для логистики и безопасного хранения вооружений.Коридор связывает Северный Ледовитый океан с Атлантическим. Он ограничен берегами Гренландии, Исландии, Фарерских островов и Шотландии. По дну Северной Атлантики проложены важные кабели, повышающие геостратегическое значение коридора.Коридор обладает стратегической шириной около 1200 километров и географической глубиной от полутора до двух тысяч километров. Эти характеристики позволяют разным субъектам проходить коридор почти незамеченными.Во время холодной войны коридор играл ключевую роль в морской обороне НАТО. Советские атомные подводные лодки беспокоили альянс, и он разместил там силы для сдерживания СССР. Москва проводила там учения "Апорт" и "Атрина", указывая на недостатки оборонительной линии.Сейчас Северный флот РФ расширяется и модернизируется для контроля над арктическими водами. НАТО стремится полностью контролировать коридор GIUK и другие морские пути. В водах коридора действует интегрированная система подводного надзора НАТО."Россия прилагает все больше усилия для защиты своих геостратегических интересов в Арктике, а значит, в этом важном регионе ситуация с безопасностью постепенно осложняется. Регион снова превращается в shatter belt —линию разлома", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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