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Чистая прибыль LG Electronics выросла на шесть процентов - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/lg-electronics-852386979.html
Чистая прибыль LG Electronics выросла на шесть процентов
Чистая прибыль LG Electronics выросла на шесть процентов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль LG Electronics выросла на шесть процентов
Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, за первые три квартала выросла на 6,2% год... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:06+0300
2024-10-24T10:06+0300
экономика
lg electronics
чистая прибыль
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, за первые три квартала выросла на 6,2% год к году и составила 1,082 триллиона вон (около 784 миллионов долларов), следует из отчетности компании. Операционная прибыль уменьшилась на 1,7% в годовом выражении, до 3,284 триллиона вон (2,4 миллиарда долларов). Выручка за отчетный период выросла на 9,1% год к году, до 64,967 триллиона вон (47,1 миллиарда долларов). В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала почти в восемь раз, до 48,6 миллиарда вон (35 миллионов долларов). Операционная прибыль снизилась на 20,9%, до 751,9 миллиарда вон (545 миллионов долларов). Выручка компании в отчетном периоде поднялась на 10,7%, до 22,176 триллиона вон (16,1 миллиарда долларов). Компания отмечает влияние на результаты третьего квартала таких внешних факторов, как длительная задержка восстановления рыночного спроса и продолжающиеся конфликты в мире. "Эти проблемы привели к росту глобальных транспортных расходов, что способствовало увеличению затрат", - говорится в сообщении. Акции компании в Сеуле подешевели на 2,3%. LG Electronics - один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, долгое время входил в тройку лидеров на рынке мобильных телефонов. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
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lg electronics, чистая прибыль
Экономика, LG Electronics, чистая прибыль
10:06 24.10.2024
 
Чистая прибыль LG Electronics выросла на шесть процентов

Чистая прибыль LG Electronics в январе-сентябре выросла до $784 миллионов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте
Стенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, за первые три квартала выросла на 6,2% год к году и составила 1,082 триллиона вон (около 784 миллионов долларов), следует из отчетности компании.
Операционная прибыль уменьшилась на 1,7% в годовом выражении, до 3,284 триллиона вон (2,4 миллиарда долларов). Выручка за отчетный период выросла на 9,1% год к году, до 64,967 триллиона вон (47,1 миллиарда долларов).
В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала почти в восемь раз, до 48,6 миллиарда вон (35 миллионов долларов). Операционная прибыль снизилась на 20,9%, до 751,9 миллиарда вон (545 миллионов долларов). Выручка компании в отчетном периоде поднялась на 10,7%, до 22,176 триллиона вон (16,1 миллиарда долларов).
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Компания отмечает влияние на результаты третьего квартала таких внешних факторов, как длительная задержка восстановления рыночного спроса и продолжающиеся конфликты в мире. "Эти проблемы привели к росту глобальных транспортных расходов, что способствовало увеличению затрат", - говорится в сообщении.
Акции компании в Сеуле подешевели на 2,3%.
LG Electronics - один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, долгое время входил в тройку лидеров на рынке мобильных телефонов. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
 
ЭкономикаLG Electronicsчистая прибыль
 
 
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