https://1prime.ru/20241024/medvedev-852399646.html

"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше

"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше

Посредством закрытия российского посольства в Польше поляки нарываются на неприятности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T14:58+0300

2024-10-24T14:58+0300

2024-10-24T14:58+0300

россия

польша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Посредством закрытия российского посольства в Польше поляки нарываются на неприятности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев."Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах - тому примеры. Bóbr kurwa!", - написал он в социальной сети X. Также Медведев опубликовал фотографию бобра, держащего польский флаг.Ранее Сикорский сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил.

https://1prime.ru/20241023/zakharova-852349308.html

польша

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россия, польша, дмитрий медведев