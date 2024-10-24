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"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше - 24.10.2024, ПРАЙМ
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"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше
"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше
Посредством закрытия российского посольства в Польше поляки нарываются на неприятности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T14:58+0300
2024-10-24T14:58+0300
россия
польша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Посредством закрытия российского посольства в Польше поляки нарываются на неприятности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев."Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах - тому примеры. Bóbr kurwa!", - написал он в социальной сети X. Также Медведев опубликовал фотографию бобра, держащего польский флаг.Ранее Сикорский сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил.
https://1prime.ru/20241023/zakharova-852349308.html
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россия, польша, дмитрий медведев
РОССИЯ, ПОЛЬША, Дмитрий Медведев
14:58 24.10.2024
 
"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше

Медведев: Поляки нарываются на неприятности, закрыв консульство России в Познани

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Посредством закрытия российского посольства в Польше поляки нарываются на неприятности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
"Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах - тому примеры. Bóbr kurwa!", - написал он в социальной сети X.
Также Медведев опубликовал фотографию бобра, держащего польский флаг.
Ранее Сикорский сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил.
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата
Вчера, 10:58
 
РОССИЯПОЛЬШАДмитрий Медведев
 
 
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