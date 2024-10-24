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В Госдуму внесут проект о запрете безработным брать микрозаймы - 24.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о запрете безработным брать микрозаймы
В Госдуму внесут проект о запрете безработным брать микрозаймы - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о запрете безработным брать микрозаймы
Группа депутатов ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать займы в микрофинансовых... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:12+0300
2024-10-24T10:12+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать займы в микрофинансовых организациях (МФО) безработным гражданам, сообщила пресс-служба ЛДПР. Изменения предлагается внести в статью 12 закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". "Законопроектом предлагается установить, что микрофинансовые организации не вправе выдавать займы физическим лицам, если они не осуществляют трудовую деятельность, а также если их непрерывный трудовой стаж меньше одного года", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит выдавать заём только платежеспособным и ответственным заёмщикам и таким образом убережёт молодых людей, не имеющих дохода, от крупных долговых обязательств. "Есть проблема, когда молодые люди в возрасте 18, 19 лет берут микрозаймы. При этом они, как правило, нигде не работают. Возможно, где-то учатся, но у них нет источников дохода. Тем не менее они имеют право пойти в микрофинансовую организацию и взять заём. Но платить по долгам будут их родители, которые даже не знали, что микрозаём был оформлен. Более того, есть отдельные недобросовестные люди, которые провоцируют на взятие микрозаймов, подсаживая молодых людей на азартные игры либо онлайн-казино. Поэтому, исходя из просьб наших избирателей, мы разработали данный законопроект, чтобы ограничить выдачу займов тем молодым гражданам, которые не трудоустроены и не имеют определённого стажа работы", - рассказал журналистам инициатор законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов. Авторы подчеркнули, что в случае принятия законопроекта выдача кредитов гражданам без работы и без непрерывного стажа в 12 месяцев будет подразумевать наложение штрафа на МФО вплоть до 100 тысяч рублей. По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит защитить семьи, в частности, подростков, зависимых от компьютерных игр, казино и иных видов деятельности.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
10:12 24.10.2024
 
В Госдуму внесут проект о запрете безработным брать микрозаймы

Группа депутатов ЛДПР внесет в ГД проект о запрете безработным брать микрозаймы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать займы в микрофинансовых организациях (МФО) безработным гражданам, сообщила пресс-служба ЛДПР.
Изменения предлагается внести в статью 12 закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
"Законопроектом предлагается установить, что микрофинансовые организации не вправе выдавать займы физическим лицам, если они не осуществляют трудовую деятельность, а также если их непрерывный трудовой стаж меньше одного года", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, данная мера позволит выдавать заём только платежеспособным и ответственным заёмщикам и таким образом убережёт молодых людей, не имеющих дохода, от крупных долговых обязательств.
"Есть проблема, когда молодые люди в возрасте 18, 19 лет берут микрозаймы. При этом они, как правило, нигде не работают. Возможно, где-то учатся, но у них нет источников дохода. Тем не менее они имеют право пойти в микрофинансовую организацию и взять заём. Но платить по долгам будут их родители, которые даже не знали, что микрозаём был оформлен. Более того, есть отдельные недобросовестные люди, которые провоцируют на взятие микрозаймов, подсаживая молодых людей на азартные игры либо онлайн-казино. Поэтому, исходя из просьб наших избирателей, мы разработали данный законопроект, чтобы ограничить выдачу займов тем молодым гражданам, которые не трудоустроены и не имеют определённого стажа работы", - рассказал журналистам инициатор законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.
Авторы подчеркнули, что в случае принятия законопроекта выдача кредитов гражданам без работы и без непрерывного стажа в 12 месяцев будет подразумевать наложение штрафа на МФО вплоть до 100 тысяч рублей.
По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит защитить семьи, в частности, подростков, зависимых от компьютерных игр, казино и иных видов деятельности.
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