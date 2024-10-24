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В Минцифрах рассказали о поддержке российским ИИ-проектам - 24.10.2024, ПРАЙМ
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В Минцифрах рассказали о поддержке российским ИИ-проектам
В Минцифрах рассказали о поддержке российским ИИ-проектам - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Минцифрах рассказали о поддержке российским ИИ-проектам
Минцифры планирует распространить меры поддержки, которые сейчас есть у российского программного обеспечения (ПО), на проекты с искусственным интеллектом - то... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:35+0300
2024-10-24T09:35+0300
россия
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ТЮМЕНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Минцифры планирует распространить меры поддержки, которые сейчас есть у российского программного обеспечения (ПО), на проекты с искусственным интеллектом - то есть помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, сообщил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на форуме "Инфотех-2024". "Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, перенося часть затрат - то, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространили на проекты с искусственным интеллектом. Поддерживать дальше будем наши научно-исследовательские центры, которые на базе наших университетов будут развивать технологии", - сказал Шадаев. Он отметил, что искусственный интеллект будет внедряться в государственной сфере, здравоохранении - то есть там, где "эффект можно будет почувствовать сразу и в очень большом виде". Перед министерством, по словам Шадаева, стоят задачи не только развивать новые технологии, но и на порядок увеличить их внедрение и в отраслях экономики, и в бюджетной сфере, и в государственном управлении. "Наша главная задача сейчас - с одной стороны, поддерживая темпы развития новых разработок, новых технологий, уже стимулировать их проникновение в эти сферы. … Это (внедрение - ред.) будем напрямую финансировать и через новые сервисы, и через стимулирование спроса. Поэтому здесь добавляется финансовый рычаг и ресурсы, необходимые для искусственного интеллекта, у нас в программе предусмотрены", - добавил министр.
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россия, минцифры, ии
РОССИЯ, Минцифры, ИИ
09:35 24.10.2024
 
В Минцифрах рассказали о поддержке российским ИИ-проектам

Минцифры окажет российским ИИ-проектам поддержку по аналогии с ПО

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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ТЮМЕНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Минцифры планирует распространить меры поддержки, которые сейчас есть у российского программного обеспечения (ПО), на проекты с искусственным интеллектом - то есть помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, сообщил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на форуме "Инфотех-2024".
"Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, перенося часть затрат - то, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространили на проекты с искусственным интеллектом. Поддерживать дальше будем наши научно-исследовательские центры, которые на базе наших университетов будут развивать технологии", - сказал Шадаев.
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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17 октября, 14:25
Он отметил, что искусственный интеллект будет внедряться в государственной сфере, здравоохранении - то есть там, где "эффект можно будет почувствовать сразу и в очень большом виде".
Перед министерством, по словам Шадаева, стоят задачи не только развивать новые технологии, но и на порядок увеличить их внедрение и в отраслях экономики, и в бюджетной сфере, и в государственном управлении.
"Наша главная задача сейчас - с одной стороны, поддерживая темпы развития новых разработок, новых технологий, уже стимулировать их проникновение в эти сферы. … Это (внедрение - ред.) будем напрямую финансировать и через новые сервисы, и через стимулирование спроса. Поэтому здесь добавляется финансовый рычаг и ресурсы, необходимые для искусственного интеллекта, у нас в программе предусмотрены", - добавил министр.
 
РОССИЯМинцифрыИИ
 
 
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