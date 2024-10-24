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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов - 24.10.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября, следует из данных торговой площадки. | 24.10.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 12.19 мск снижается на 1,27%, до 2 700,14 пункта. Минутами ранее индекс опускался до 2699,98 пункта.

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россия, мосбиржа