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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября, следует из данных торговой площадки. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:23+0300
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2024-10-24T12:23+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 12.19 мск снижается на 1,27%, до 2 700,14 пункта. Минутами ранее индекс опускался до 2699,98 пункта.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 12.19 мск снижается на 1,27%, до 2 700,14 пункта. Минутами ранее индекс опускался до 2699,98 пункта.