Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7 - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/mvf-852384395.html
СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7
СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7 - 24.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7
МВФ ожидает, что глобальная экономика в плане роста в ближайшие пять лет будет в большей степени полагаться на страны БРИКС, чем на "большую семерку", сообщает... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T07:31+0300
2024-10-24T07:31+0300
экономика
мвф
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. МВФ ожидает, что глобальная экономика в плане роста в ближайшие пять лет будет в большей степени полагаться на страны БРИКС, чем на "большую семерку", сообщает Bloomberg. "Мировая экономика, как ожидается, будет еще больше полагаться на группу восходящих экономик БРИКС в плане стимулирования роста, чем на более богатые западные страны", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, МВФ в своем свежем прогнозе ожидает, что, в сравнении со своим прогнозом полгода назад, более высокая доля роста на протяжении последующих пяти лет будет приходиться на КНР, Индию, РФ и Бразилию. Ожидаемый вклад таких стран "семерки", как Соединенные Штаты, ФРГ и Япония был пересмотрен в сторону понижения. Президент Владимир Путин ранее отметил, что доля государств БРИКС в глобальной экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю стран G7 в 2024 году.
https://1prime.ru/20241023/briks-852365631.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, брикс
Экономика, МВФ, БРИКС
07:31 24.10.2024
 
СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7

Bloomberg: МВФ ждет, что экономика в плане роста будет больше зависеть от БРИКС, а не G7

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. МВФ ожидает, что глобальная экономика в плане роста в ближайшие пять лет будет в большей степени полагаться на страны БРИКС, чем на "большую семерку", сообщает Bloomberg.
"Мировая экономика, как ожидается, будет еще больше полагаться на группу восходящих экономик БРИКС в плане стимулирования роста, чем на более богатые западные страны", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, МВФ в своем свежем прогнозе ожидает, что, в сравнении со своим прогнозом полгода назад, более высокая доля роста на протяжении последующих пяти лет будет приходиться на КНР, Индию, РФ и Бразилию. Ожидаемый вклад таких стран "семерки", как Соединенные Штаты, ФРГ и Япония был пересмотрен в сторону понижения.
Президент Владимир Путин ранее отметил, что доля государств БРИКС в глобальной экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю стран G7 в 2024 году.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства
Вчера, 15:45
 
ЭкономикаМВФБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала