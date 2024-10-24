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СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7

СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7 - 24.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7

МВФ ожидает, что глобальная экономика в плане роста в ближайшие пять лет будет в большей степени полагаться на страны БРИКС, чем на "большую семерку", сообщает... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T07:31+0300

2024-10-24T07:31+0300

2024-10-24T07:31+0300

экономика

мвф

брикс

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. МВФ ожидает, что глобальная экономика в плане роста в ближайшие пять лет будет в большей степени полагаться на страны БРИКС, чем на "большую семерку", сообщает Bloomberg. "Мировая экономика, как ожидается, будет еще больше полагаться на группу восходящих экономик БРИКС в плане стимулирования роста, чем на более богатые западные страны", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, МВФ в своем свежем прогнозе ожидает, что, в сравнении со своим прогнозом полгода назад, более высокая доля роста на протяжении последующих пяти лет будет приходиться на КНР, Индию, РФ и Бразилию. Ожидаемый вклад таких стран "семерки", как Соединенные Штаты, ФРГ и Япония был пересмотрен в сторону понижения. Президент Владимир Путин ранее отметил, что доля государств БРИКС в глобальной экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю стран G7 в 2024 году.

https://1prime.ru/20241023/briks-852365631.html

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мвф, брикс