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Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного

Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного - 24.10.2024, ПРАЙМ

Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного

Неизвестные совершили нападение на военную колонну под Грозным. Один военнослужащий погиб, еще один ранен, передает пресс-служба Росгвардии по... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T22:09+0300

2024-10-24T22:09+0300

2024-10-24T22:18+0300

происшествия

грозный

военные

нападение

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Неизвестные совершили нападение на военную колонну под Грозным. Один военнослужащий погиб, еще один ранен, передает пресс-служба Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу.Как указывается в сообщении Росгвардии, при обстреле воинской колонны в пригороде Грозного один военнослужащих погиб, еще один был ранен. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших, сообщили с пресс-службе.

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грозный

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грозный, военные, нападение