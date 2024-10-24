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Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного
Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного - 24.10.2024, ПРАЙМ
Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного
Неизвестные совершили нападение на военную колонну под Грозным. Один военнослужащий погиб, еще один ранен, передает пресс-служба Росгвардии по... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T22:09+0300
2024-10-24T22:09+0300
2024-10-24T22:18+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Неизвестные совершили нападение на военную колонну под Грозным. Один военнослужащий погиб, еще один ранен, передает пресс-служба Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу.Как указывается в сообщении Росгвардии, при обстреле воинской колонны в пригороде Грозного один военнослужащих погиб, еще один был ранен. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших, сообщили с пресс-службе.
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Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного
Росгвардия: при нападении на воинскую колонну под Грозным погиб один военный
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Неизвестные совершили нападение на военную колонну под Грозным. Один военнослужащий погиб, еще один ранен, передает пресс-служба Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Как указывается в сообщении Росгвардии, при обстреле воинской колонны в пригороде Грозного один военнослужащих погиб, еще один был ранен. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.
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В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших, сообщили с пресс-службе.