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Возрождение России как проблема НАТО. Названы факторы "угрозы" для Запада - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Возрождение России как проблема НАТО. Названы факторы "угрозы" для Запада
Возрождение России как проблема НАТО. Названы факторы "угрозы" для Запада - 24.10.2024, ПРАЙМ
Возрождение России как проблема НАТО. Названы факторы "угрозы" для Запада
Москва получила современный опыт боевых действий на Украине и увеличила численность вооруженных сил, и в этой связи НАТО обеспокоена возрождением России как... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:11+0300
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Москва получила современный опыт боевых действий на Украине и увеличила численность вооруженных сил, и в этой связи НАТО обеспокоена возрождением России как угрозы региональной стабильности, пишет американское издание The National Interest.Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что российские военные выйдут из конфликта сильнее. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший отметил, что Россия восстановила свои силы и использует численное преимущество на поле боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramК факторам возрождения России автор отнес накопленный опыт современных боевых действий, неизменное кадровое преимущество вооруженных сил, обида и неприязнь к Западу. Также он упоминает работу по продвижению получивших боевой опыт военнослужащих на руководящие должности, а также идеологическую обработку через молодежные организации.В статье напоминается, что в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин увеличил численность вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, а к концу года эта цифра может вырасти до 2,4 миллиона. На стимулирование кадрового набора выделено 90 миллиардов рублей.Кроме того, Россия изменила структуру военных округов. Созданы новые артиллерийские дивизии и бригады. Увеличены численность морской пехоты и воздушно-десантных войск.Как отмечается, Россия извлекла уроки из украинского конфликта и скорректировала доктрину. Проведены усовершенствования в разведывательно-ударном комплексе. Осуществлен переход от крупных батальонных тактических групп к штурмовым отрядам.Говоря о выводах для НАТО, автор отмечает, что альянс должен сохранять бдительность и инвестировать в военный потенциал. В этих условиях, по его мнению, российское присутствие на восточном фланге НАТО останется проблемой безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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нато, россия, вс рф
НАТО, РОССИЯ, ВС РФ
12:11 24.10.2024
 
Возрождение России как проблема НАТО. Названы факторы "угрозы" для Запада

TNI: возрождение сильной России будет острой угрозой НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Москва получила современный опыт боевых действий на Украине и увеличила численность вооруженных сил, и в этой связи НАТО обеспокоена возрождением России как угрозы региональной стабильности, пишет американское издание The National Interest.
Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что российские военные выйдут из конфликта сильнее. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший отметил, что Россия восстановила свои силы и использует численное преимущество на поле боя.
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К факторам возрождения России автор отнес накопленный опыт современных боевых действий, неизменное кадровое преимущество вооруженных сил, обида и неприязнь к Западу. Также он упоминает работу по продвижению получивших боевой опыт военнослужащих на руководящие должности, а также идеологическую обработку через молодежные организации.
Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
Линия разлома. НАТО борется за стратегический коридор на Севере
10:09
В статье напоминается, что в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин увеличил численность вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, а к концу года эта цифра может вырасти до 2,4 миллиона. На стимулирование кадрового набора выделено 90 миллиардов рублей.
Кроме того, Россия изменила структуру военных округов. Созданы новые артиллерийские дивизии и бригады. Увеличены численность морской пехоты и воздушно-десантных войск.
Как отмечается, Россия извлекла уроки из украинского конфликта и скорректировала доктрину. Проведены усовершенствования в разведывательно-ударном комплексе. Осуществлен переход от крупных батальонных тактических групп к штурмовым отрядам.
Говоря о выводах для НАТО, автор отмечает, что альянс должен сохранять бдительность и инвестировать в военный потенциал. В этих условиях, по его мнению, российское присутствие на восточном фланге НАТО останется проблемой безопасности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
НАТОРОССИЯВС РФ
 
 
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