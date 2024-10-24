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Акции "Норникеля" подорожали вслед за подскочившим в цене палладием
Акции "Норникеля" подорожали вслед за подскочившим в цене палладием - 24.10.2024, ПРАЙМ
Акции "Норникеля" подорожали вслед за подскочившим в цене палладием
Акции "Норникеля" растут в цене вслед за резко дорожающим на мировом рынке палладием и после сообщений о предложении США другим странам "Большой семёрки" (G7)... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:54+0300
2024-10-24T15:54+0300
2024-10-24T15:54+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Акции "Норникеля" растут в цене вслед за резко дорожающим на мировом рынке палладием и после сообщений о предложении США другим странам "Большой семёрки" (G7) ввести санкции против поставок этого металла из России, следует из данных торгов на Московской бирже. К 15.41 акции "Норникеля" дорожают на 1,11%, до 105,32 рубля за акцию, следует из данных торгов Мосбиржи. В то же время декабрьский фьючерс на палладий растет на 6,91%, до 1138,25 доллара за унцию, следует из динамики торгов. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что США на встрече заместителей министров финансов "Большой семерки" в Вашингтоне попросили рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана.
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Экономика, РОССИЯ, НОРНИКЕЛЬ, Акции
Акции "Норникеля" подорожали вслед за подскочившим в цене палладием
Акции "Норникеля" подорожали вслед за подскочившим в цене палладием на рынке
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Акции "Норникеля" растут в цене вслед за резко дорожающим на мировом рынке палладием и после сообщений о предложении США другим странам "Большой семёрки" (G7) ввести санкции против поставок этого металла из России, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 15.41 акции "Норникеля" дорожают на 1,11%, до 105,32 рубля за акцию, следует из данных торгов Мосбиржи.
В то же время декабрьский фьючерс на палладий растет на 6,91%, до 1138,25 доллара за унцию, следует из динамики торгов.
Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что США на встрече заместителей министров финансов "Большой семерки" в Вашингтоне попросили рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана.