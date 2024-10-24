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Стоимость палладия выросла на семь процентов
Стоимость палладия выросла на семь процентов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость палладия выросла на семь процентов
Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:57+0300
2024-10-24T15:57+0300
2024-10-24T15:57+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 15.47 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 7,03%, до 1 139,5 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель достигал 1 169 долларов, что на 9,8% больше к уровню предыдущего закрытия. При этом стоимость палладия на спотовом рынке увеличивалась на 6,03%, до 1 128,19 доллара. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что США на встрече заместителей министров финансов "Большой семерки" в Вашингтоне попросили рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана.
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палладий, цены
Экономика, палладий, цены
Стоимость палладия выросла на семь процентов
Стоимость палладия растет на 7% на опасениях вокруг санкций против России
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 15.47 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 7,03%, до 1 139,5 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель достигал 1 169 долларов, что на 9,8% больше к уровню предыдущего закрытия.
При этом стоимость палладия на спотовом рынке увеличивалась на 6,03%, до 1 128,19 доллара.
Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что США на встрече заместителей министров финансов "Большой семерки" в Вашингтоне попросили рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана.
Акции "Норникеля" подорожали вслед за подскочившим в цене палладием