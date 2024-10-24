Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость палладия выросла на семь процентов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/palladiy-852401288.html
Стоимость палладия выросла на семь процентов
Стоимость палладия выросла на семь процентов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость палладия выросла на семь процентов
Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:57+0300
2024-10-24T15:57+0300
экономика
палладий
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/63/842086348_0:144:3185:1936_1920x0_80_0_0_2cccc194c82cb8e36121af5cf5a6248f.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 15.47 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 7,03%, до 1 139,5 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель достигал 1 169 долларов, что на 9,8% больше к уровню предыдущего закрытия. При этом стоимость палладия на спотовом рынке увеличивалась на 6,03%, до 1 128,19 доллара. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что США на встрече заместителей министров финансов "Большой семерки" в Вашингтоне попросили рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана.
https://1prime.ru/20241024/nornikel-852401048.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/63/842086348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b18756abcd7ad3a4937abd35046ca423.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
палладий, цены
Экономика, палладий, цены
15:57 24.10.2024
 
Стоимость палладия выросла на семь процентов

Стоимость палладия растет на 7% на опасениях вокруг санкций против России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 15.47 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 7,03%, до 1 139,5 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель достигал 1 169 долларов, что на 9,8% больше к уровню предыдущего закрытия.
При этом стоимость палладия на спотовом рынке увеличивалась на 6,03%, до 1 128,19 доллара.
Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что США на встрече заместителей министров финансов "Большой семерки" в Вашингтоне попросили рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана.
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
Акции "Норникеля" подорожали вслед за подскочившим в цене палладием
15:54
 
Экономикапалладийцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала