https://1prime.ru/20241024/palladiy-852401288.html

Стоимость палладия выросла на семь процентов

Стоимость палладия выросла на семь процентов - 24.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость палладия выросла на семь процентов

Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T15:57+0300

2024-10-24T15:57+0300

2024-10-24T15:57+0300

экономика

палладий

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/63/842086348_0:144:3185:1936_1920x0_80_0_0_2cccc194c82cb8e36121af5cf5a6248f.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг увеличивается на 7% после сообщений о возможных санкциях в отношении российского палладия, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 15.47 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 7,03%, до 1 139,5 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель достигал 1 169 долларов, что на 9,8% больше к уровню предыдущего закрытия. При этом стоимость палладия на спотовом рынке увеличивалась на 6,03%, до 1 128,19 доллара. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что США на встрече заместителей министров финансов "Большой семерки" в Вашингтоне попросили рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана.

https://1prime.ru/20241024/nornikel-852401048.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

палладий, цены