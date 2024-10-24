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Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году
Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году - 24.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году
В 2025 году средний размер страховой пенсии достигнет 24 тысяч рублей, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:39+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В 2025 году средний размер страховой пенсии достигнет 24 тысяч рублей, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.Министр напомнил, что с 1 января следующего года пенсии проиндексируются на уровень инфляции. Инфляция же, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в конце текущего года будет находится на уровне 7,3 процента."Размер повышения - уровень инфляции, который в этом году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей", - сказал Силуанов.В то же время глава Минфина сказал, что индексация пенсий 1 января будет проведена и неработающим, и работающим пенсионерам.
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россия, минфин, пенсии
Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году
Силуанов: средний размер страховой пенсии составит 24 тысяч рублей в 2025 году
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В 2025 году средний размер страховой пенсии достигнет 24 тысяч рублей, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Министр напомнил, что с 1 января следующего года пенсии проиндексируются на уровень инфляции. Инфляция же, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в конце текущего года будет находится на уровне 7,3 процента.
"Размер повышения - уровень инфляции, который в этом году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей", - сказал Силуанов.
В то же время глава Минфина сказал, что индексация пенсий 1 января будет проведена и неработающим, и работающим пенсионерам.
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию с 1 января