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Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году

Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году - 24.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году

В 2025 году средний размер страховой пенсии достигнет 24 тысяч рублей, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T12:39+0300

2024-10-24T12:39+0300

2024-10-24T12:39+0300

россия

минфин

пенсии

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В 2025 году средний размер страховой пенсии достигнет 24 тысяч рублей, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.Министр напомнил, что с 1 января следующего года пенсии проиндексируются на уровень инфляции. Инфляция же, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в конце текущего года будет находится на уровне 7,3 процента."Размер повышения - уровень инфляции, который в этом году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей", - сказал Силуанов.В то же время глава Минфина сказал, что индексация пенсий 1 января будет проведена и неработающим, и работающим пенсионерам.

https://1prime.ru/20241024/pensii-852351429.html

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россия, минфин, пенсии