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Пентагон рекомендовал не позволять Украине бить вглубь России
Пентагон рекомендовал не позволять Украине бить вглубь России - 24.10.2024, ПРАЙМ
Пентагон рекомендовал не позволять Украине бить вглубь России
Разведывательное сообщество и Пентагон США рекомендуют Вашингтону не менять свою политику, которая запрещает Украине наносить удары по целям в глубине России с... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:48+0300
2024-10-24T12:48+0300
2024-10-24T12:48+0300
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МОСКВА, 24 отк - ПРАЙМ. Разведывательное сообщество и Пентагон США рекомендуют Вашингтону не менять свою политику, которая запрещает Украине наносить удары по целям в глубине России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия, сообщает Fox News."Американский чиновник заявил, что... разведывательное сообщество и Пентагон рекомендовали не менять американскую политику, что позволило бы Украине наносить удары по целям в глубине России с использованием американских дальнобойных ракет", - сказано в сообщении.Отмечается, что такого рода решение связано с прогнозируемыми издержками, которые превысят потенциальную выгоду. Также указывается, что Украине не хватает ракет ATACMS, и США не могут предоставить ей дополнительные боеприпасы, так как это может навредить боеготовности США.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта. В Кремле подчеркнули, что накачивание Киева вооружением не способствует переговорам.
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Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
Пентагон рекомендовал не позволять Украине бить вглубь России
Fox News: Пентагон рекомендовал не разрешать Украине бить дальнобойным оружием
МОСКВА, 24 отк - ПРАЙМ.
Разведывательное сообщество и Пентагон США рекомендуют Вашингтону не менять свою политику, которая запрещает Украине наносить удары по целям в глубине России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия, сообщает
Fox News.
"Американский чиновник заявил, что... разведывательное сообщество и Пентагон рекомендовали не менять американскую политику, что позволило бы Украине наносить удары по целям в глубине России с использованием американских дальнобойных ракет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что такого рода решение связано с прогнозируемыми издержками, которые превысят потенциальную выгоду. Также указывается, что Украине не хватает ракет ATACMS, и США не могут предоставить ей дополнительные боеприпасы, так как это может навредить боеготовности США.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта. В Кремле подчеркнули, что накачивание Киева вооружением не способствует переговорам.
Решение позволить Киеву бить "вглубь" России уже принято, заявил Ганчев