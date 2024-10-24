https://1prime.ru/20241024/pentagon-852396187.html

Пентагон рекомендовал не позволять Украине бить вглубь России

Пентагон рекомендовал не позволять Украине бить вглубь России - 24.10.2024, ПРАЙМ

Пентагон рекомендовал не позволять Украине бить вглубь России

Разведывательное сообщество и Пентагон США рекомендуют Вашингтону не менять свою политику, которая запрещает Украине наносить удары по целям в глубине России с... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T12:48+0300

2024-10-24T12:48+0300

2024-10-24T12:48+0300

политика

сша

украина

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 24 отк - ПРАЙМ. Разведывательное сообщество и Пентагон США рекомендуют Вашингтону не менять свою политику, которая запрещает Украине наносить удары по целям в глубине России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия, сообщает Fox News."Американский чиновник заявил, что... разведывательное сообщество и Пентагон рекомендовали не менять американскую политику, что позволило бы Украине наносить удары по целям в глубине России с использованием американских дальнобойных ракет", - сказано в сообщении.Отмечается, что такого рода решение связано с прогнозируемыми издержками, которые превысят потенциальную выгоду. Также указывается, что Украине не хватает ракет ATACMS, и США не могут предоставить ей дополнительные боеприпасы, так как это может навредить боеготовности США.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта. В Кремле подчеркнули, что накачивание Киева вооружением не способствует переговорам.

https://1prime.ru/20241017/reshenie-852218371.html

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сша, украина, россия, ракетные удары