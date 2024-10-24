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Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины

Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины

Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, провозгласил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T19:30+0300

2024-10-24T19:30+0300

2024-10-24T19:30+0300

политика

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, провозгласил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент Российской Федерации Владимир Путин. "Лучше, чем называть вот такие цифры (потерь Украины на поле боя - прим. ред.), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - отметил глава государства. Вместе с тем он сообщил, что потери Украины в Курской области за последний месяц достигли 26 тысяч человек.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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владимир путин, переговоры