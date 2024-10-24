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Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины
Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины
Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, провозгласил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T19:30+0300
2024-10-24T19:30+0300
политика
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, провозгласил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент Российской Федерации Владимир Путин. "Лучше, чем называть вот такие цифры (потерь Украины на поле боя - прим. ред.), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - отметил глава государства. Вместе с тем он сообщил, что потери Украины в Курской области за последний месяц достигли 26 тысяч человек.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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владимир путин, переговоры
Политика, Владимир Путин, переговоры
19:30 24.10.2024
 
Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины

Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, провозгласил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Лучше, чем называть вот такие цифры (потерь Украины на поле боя - прим. ред.), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - отметил глава государства.
Вместе с тем он сообщил, что потери Украины в Курской области за последний месяц достигли 26 тысяч человек.
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Вчера, 17:48
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
 
ПолитикаВладимир Путинпереговоры
 
 
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