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Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша
Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша - 24.10.2024, ПРАЙМ
Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша
На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T22:34+0300
2024-10-24T22:34+0300
2024-10-24T22:39+0300
политика
владимир путин
антониу гутерреш
встреча
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша.Ранее офис генсека сообщил, что Гутерреш намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию конфликта на Украине и вместе с тем продолжить работу по восстановлению безопасного судоходства в черноморской акватории.Также политики обсудят вопрос реформирования ООН. Ранее на заседании саммита в формате "БРИКС+/аутрич" Путин завил о давно назревшей необходимости реформировать институты развития ООН и глобальных финансовых структур. Глава государства отметил, что ООН в настоящий момент - единственная универсальная международная организация.
https://1prime.ru/20241023/mirotvorets-852382766.html
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владимир путин, антониу гутерреш, встреча
Политика, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, встреча
Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша
Путин и Гутерреш обсудят урегулирование на Украине и судоходство в Черном море
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша.
Ранее офис генсека сообщил, что Гутерреш намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию конфликта на Украине и вместе с тем продолжить работу по восстановлению безопасного судоходства в черноморской акватории.
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"
Также политики обсудят вопрос реформирования ООН. Ранее на заседании саммита в формате "БРИКС+/аутрич" Путин завил о давно назревшей необходимости реформировать институты развития ООН и глобальных финансовых структур. Глава государства отметил, что ООН в настоящий момент - единственная универсальная международная организация.