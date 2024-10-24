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Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша

Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша - 24.10.2024, ПРАЙМ

Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша

На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T22:34+0300

2024-10-24T22:34+0300

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политика

владимир путин

антониу гутерреш

встреча

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша.Ранее офис генсека сообщил, что Гутерреш намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию конфликта на Украине и вместе с тем продолжить работу по восстановлению безопасного судоходства в черноморской акватории.Также политики обсудят вопрос реформирования ООН. Ранее на заседании саммита в формате "БРИКС+/аутрич" Путин завил о давно назревшей необходимости реформировать институты развития ООН и глобальных финансовых структур. Глава государства отметил, что ООН в настоящий момент - единственная универсальная международная организация.

https://1prime.ru/20241023/mirotvorets-852382766.html

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владимир путин, антониу гутерреш, встреча