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Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша
Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша - 24.10.2024, ПРАЙМ
Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша
На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T22:34+0300
2024-10-24T22:39+0300
политика
владимир путин
антониу гутерреш
встреча
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша.Ранее офис генсека сообщил, что Гутерреш намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию конфликта на Украине и вместе с тем продолжить работу по восстановлению безопасного судоходства в черноморской акватории.Также политики обсудят вопрос реформирования ООН. Ранее на заседании саммита в формате "БРИКС+/аутрич" Путин завил о давно назревшей необходимости реформировать институты развития ООН и глобальных финансовых структур. Глава государства отметил, что ООН в настоящий момент - единственная универсальная международная организация.
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владимир путин, антониу гутерреш, встреча
Политика, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, встреча
22:34 24.10.2024 (обновлено: 22:39 24.10.2024)
 
Стали известны темы переговоров Путина и генсека ООН Гутерреша

Путин и Гутерреш обсудят урегулирование на Украине и судоходство в Черном море

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкА. Гутерреш
А. Гутерреш - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На полях саммита БРИКС в Казани начались переговоры президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша.
Ранее офис генсека сообщил, что Гутерреш намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию конфликта на Украине и вместе с тем продолжить работу по восстановлению безопасного судоходства в черноморской акватории.
Генсек ООН Антониу Гутерреш. - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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Также политики обсудят вопрос реформирования ООН. Ранее на заседании саммита в формате "БРИКС+/аутрич" Путин завил о давно назревшей необходимости реформировать институты развития ООН и глобальных финансовых структур. Глава государства отметил, что ООН в настоящий момент - единственная универсальная международная организация.
 
ПолитикаВладимир ПутинАнтониу Гутеррешвстреча
 
 
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