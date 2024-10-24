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Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам

Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам - 24.10.2024, ПРАЙМ

Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам

"План победы", предложенный Владимиром Зеленским, на самом деле является призывом к мирным переговорам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T17:10+0300

2024-10-24T17:10+0300

2024-10-24T17:10+0300

политика

белоруссия

александр лукашенко

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "План победы", предложенный Владимиром Зеленским, на самом деле является призывом к мирным переговорам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими "планами победы". Это призыв фактически к мирным переговорам", - отметил белорусский лидер в беседе с изданием "Известия".Однако Лукашенко отметил, что точка зрения России уже изменилась, и на местах Россия движется вперед.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов, и по ее мнению, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что настоящим мирным планом для Киева было бы осознание бесперспективности политики украинских властей.

https://1prime.ru/20241023/zelenskiy-852358658.html

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белоруссия, александр лукашенко, украина, владимир зеленский