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Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам
Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам - 24.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам
"План победы", предложенный Владимиром Зеленским, на самом деле является призывом к мирным переговорам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T17:10+0300
2024-10-24T17:10+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "План победы", предложенный Владимиром Зеленским, на самом деле является призывом к мирным переговорам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими "планами победы". Это призыв фактически к мирным переговорам", - отметил белорусский лидер в беседе с изданием "Известия".Однако Лукашенко отметил, что точка зрения России уже изменилась, и на местах Россия движется вперед.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов, и по ее мнению, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что настоящим мирным планом для Киева было бы осознание бесперспективности политики украинских властей.
https://1prime.ru/20241023/zelenskiy-852358658.html
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белоруссия, александр лукашенко, украина, владимир зеленский
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:10 24.10.2024
 
Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам

Лукашенко: "план победы" Зеленского является призывом к мирным переговорам

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "План победы", предложенный Владимиром Зеленским, на самом деле является призывом к мирным переговорам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими "планами победы". Это призыв фактически к мирным переговорам", - отметил белорусский лидер в беседе с изданием "Известия".
Однако Лукашенко отметил, что точка зрения России уже изменилась, и на местах Россия движется вперед.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов, и по ее мнению, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что настоящим мирным планом для Киева было бы осознание бесперспективности политики украинских властей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 12:39
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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