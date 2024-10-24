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СберМаркетинг рассказал о подарках, которые предпочитают россияне

СберМаркетинг рассказал о подарках, которые предпочитают россияне - 24.10.2024, ПРАЙМ

СберМаркетинг рассказал о подарках, которые предпочитают россияне

Скажем "нет" мучениям с выбором подарков для коллег, друзей и знакомых? На российском рынке брендированной и подарочной продукции наметился новый тренд... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:30+0300

2024-10-24T13:30+0300

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эксклюзив

"мегамаркет"

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Скажем "нет" мучениям с выбором подарков для коллег, друзей и знакомых? На российском рынке брендированной и подарочной продукции наметился новый тренд. СберМаркетинг и Мегамаркет провели исследование и узнали: что сегодня покупают и с радостью получают в подарок россияне?Каждый, кто любит дарить подарки, неизбежно сталкивается с проблемой выбора — хочется, чтобы подарок не был формальным, чтобы он рождал атмосферу праздника и позитивный настрой, чтобы он создавал "вау-эффект", да еще и чтобы стоимость была не "заоблачной". В этом случае подарок доставляет радость не только человеку, который его получает, но и самому дарителю. А если смотреть глубже, то и всем присутствующим, даже среди незнакомых или малознакомых людей. При этом вещь становится не просто подарком, а центром всеобщего притяжения, стимулирует старт позитивного диалога, то есть становится "катализатором общения". Эта особенность и послужила к появлению нового тренда — использованию в качестве подарков "wow-товаров", вызывающих бурный интерес, живую позитивную реакцию и способствующие началу разговора среди собравшихся вместе людей.СберМаркетинг опросил онлайн 600 человек со всей страны. И вот, какой любопытный факт был выявлен: 66% людей хотят удивлять своими подарками несколько раз в год, а 15% — хотя бы раз в год. Но самое интересное, что 34% опрошенных определённо хотят, чтобы их удивляли, а 37% не против получить подарок с "вау-эффектом".ТОП "wow-товаров": что покупали больше всего?"Wow-товары" — это то, что можно подарить, надеть, положить рядом с рабочим местом, поставить на стол вместе с угощением. Но это не сувенир — по силе эмоции такие товары вызывают гораздо более яркие ощущения. Это может быть всё, что угодно — хоть еда, хоть вещи. Самое главное, чтобы это были небанальные товары или предметы с креативной подачей, вызывающие в компании бурную реакцию и неподдельный интерес.Вот ТОП-5 "wow-товаров" по версии маркетплейса Мегамаркет, покупки которых выросли в разы за 2024 год:Пятое место — антистресс-зверушки. Миниатюрные упруго-мягкие игрушки в виде разноцветных животных, которые "залипательно" мять — это помогает быстро снять волнение и переключиться в напряженной ситуации. Миниатюрный размер позволяет брать "зверушек" с собой на ответственные совещания, экзамены или в трудные рабочие дни. Никто не обратит на них внимания, а "друг", снимающий стресс, будет ждать в кармане и "тактильно" поддерживать в самую тяжелую минуту. Продажи этого "wow-товара" выросли на 44%.Четвертое место — кружка, меняющая цвет в зависимости от температуры воды. Товар можно назвать бытовым гаджетом. Он актуален для подростков, занятых людей и просто рассеянных особ, которые могут забыть о том, что в чашку налили горячий чай или кофе. Для каждой категории найдётся множество тематических дизайнов. Они затейливо напомнят, что сейчас можно обжечься — чашка вдруг станет красной или на ней, к примеру, "зажжется" нарисованная лампочка. Продажи этого "wow-товара" увеличились на 51%.Третье место — стаканчики с гороскопом или гироскопическим советом. Да, "зодиакальные" кружки покинули ТОПы рейтингов сувениров еще в нулевые. Сегодня появился новый астрологический тренд — стаканчики с позитивными гороскопами или гороскопическими советами. Это коллекция одноразовых стаканчиков, поднимающих настроение своему обладателю. На каждом написан совет или предсказание, типа: "Козерог, не считай дни до отпуска, вся жизнь — праздник!". Кстати, вещь очень утилитарна: стаканчики удобно брать на работу, чтобы не мыть свою чашку после выпитого кофе.Второе место — капибары. И это тоже про снятие стресса. Дружелюбные и невозмутимые капибары стали мемом и покорили большую часть суши, потому что капибара призвана дарить позитив. Самыми популярными стали капибары-браслеты, которые неизменно вызывают улыбки у всех, кто видят этот аксессуар. Продажа капибар выросла на 307%.Первое место — абсолютным рекордсменом в росте спроса стал бальзам для губ в форме чупа-чупса. Продажи этого "wow-товара" выросли на 375%.Дешево и весело — новинки "wow-товаров", которые порадуют ваших друзейЕда, конфеты и вещи повседневного обихода — все может стать уникальным подарком, если подойти к делу творчески!Еда может быть не только вкусной, но и интересной. Например, забавный набор соусов, различных по своей остроте: первый — для начинающих "огнеедов", второй — кусачий, но в пределах разумного, а третий — безжалостный. Фишка в том, что сидящие за столом включаются в соревнование, проверяют себя на "огнеупорность".На смену банальным коробкам шоколадных конфет приходят "конфеты-игры"! Корабликами из шоколадной настольной игры "Морской бой" будет интересно сражаться всей семьёй. Шоколадку надо добыть в бою — по правилам игры только побеждённый кораблик может быть съеден. Согласитесь, что такой подарок вызовет гораздо больший интерес и у детей, и у взрослых, чем традиционная коробка конфет.То же самое с вещами. Они тоже могут вызывать фурор среди собравшихся гостей. И совсем не обязательно, что ваш подарок должен стоить, как чугунный мост. Взять хотя бы обыкновенную футболку. Но, если на ней есть хлёсткая надпись или знаковый рисунок с подтекстом, она произведёт эффект разорвавшейся бомбы! Другой пример — носки, которые у мужчин вошли в топ нежелательных подарков. Но известны случаи, когда набор небанальных носков в подарок мужу оказался настолько сенсационным, что носки носились до дыр. Представьте, носки с добрыми пожеланиями или шутками. Такие любой неудачный день скрасят.Есть и "залипательные" подарки — взять хотя бы бинарные часы. Чтобы определить по ним время надо поднапрячь мозг. На циферблате одним пикселем обозначается минута, а 720 пикселей покажут 12 часов. Такие часы заставляют задуматься о времени не в фигуральном смысле, а в самом что ни на есть прямом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, "мегамаркет"