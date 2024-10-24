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России на 42 процента нарастила экспорт одного товара в Бангладеш

России на 42 процента нарастила экспорт одного товара в Бангладеш - 24.10.2024, ПРАЙМ

России на 42 процента нарастила экспорт одного товара в Бангладеш

Экспорт пшеницы из России в Бангладеш по итогам первых трёх кварталов вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 миллиона тонн,... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T11:48+0300

2024-10-24T11:48+0300

2024-10-24T11:48+0300

россия

мировая торговля

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из России в Бангладеш по итогам первых трёх кварталов вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 миллиона тонн, сообщается в пресс-релизе центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за девять месяцев 2024 года Россия экспортировала в Бангладеш около 2,7 миллиона тонн пшеницы. За аналогичный период прошлого года поставки составили порядка 1,9 миллиона тонн. Таким образом, экспорт увеличился на 42% в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бангладеш входит в тройку крупнейших импортеров пшеницы из России в текущем году в натуральном выражении. На первом месте Египет, на втором - Турция.

https://1prime.ru/20241018/pshenitsa-852262339.html

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россия, мировая торговля