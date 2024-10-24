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Пушков иронично прокомментировал покинутого на Самоа премьера Британии

Пушков иронично прокомментировал покинутого на Самоа премьера Британии - 24.10.2024, ПРАЙМ

Пушков иронично прокомментировал покинутого на Самоа премьера Британии

президента ЮАР Сирилы Рамафосы и премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить саммит БРИКС в Казани вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T10:04+0300

2024-10-24T10:04+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Решение президента ЮАР Сирилы Рамафосы и премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить саммит БРИКС в Казани вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа является вполне логичным. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале и с иронией задался вопросом "кто такой Стармер?"."Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счетом ничего. В Казани же определяются контуры сегодняшнего и завтрашнего мира. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны, которая одного за другим меняет премьеров, как сезонные перчатки", — написал парламентарий.В то же время Пушков напомнил, что Британия уже давно не входит в список ведущих экономик мира, а темпы роста ее экономики приближаются нулю. Более того, по его словам, изнутри страну сотрясают этнические бунты.Пушков заметил, что в Казани же собрались лидеры государств не западного мира, которые обладают колоссальным опытом, авторитетом и весом в мировой политике. Сенатор подчеркнул, что все мировые СМИ освещают саммит БРИКС, в то время как о встрече на Самоа почти никто не знает, кроме ее участников.Ранее издание Politico писало, что одни из самых влиятельных глав стран-участников Содружества Наций, а именно Нарендра Моди и Сирила Рамафоса, "променяли" встречу государств британского объединения на саммит БРИКС в Казани. Содружество наций представляет собой добровольное объединение 53 суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты. В этом году встреча глав стран Содружества запланирована на 21-26 октября, в ней примут участие король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер.

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