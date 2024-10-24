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Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин - 24.10.2024, ПРАЙМ
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:23+0300
2024-10-24T11:23+0300
политика
украина
запад
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" заявил президент России Владимир Путин."Один из этих примеров этого - Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России", - отметил российский лидер.По словам президента, такими действиями Запад подтверждает свое намерение нанести российской стороне стратегическое поражение, а также игнорирует и ущемляет права русскоязычного населения.Российский лидер подчеркнул, что такими методами действуют исключительно те, кто не знаком с историей России.
https://1prime.ru/20241022/putin-852315955.html
украина
запад
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украина, запад, россия, владимир путин
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Путин
11:23 24.10.2024
 
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин

Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" заявил президент России Владимир Путин.
"Один из этих примеров этого - Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России", - отметил российский лидер.
По словам президента, такими действиями Запад подтверждает свое намерение нанести российской стороне стратегическое поражение, а также игнорирует и ущемляет права русскоязычного населения.
Российский лидер подчеркнул, что такими методами действуют исключительно те, кто не знаком с историей России.
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ПолитикаУКРАИНАЗАПАДРОССИЯВладимир Путин
 
 
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