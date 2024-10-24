https://1prime.ru/20241024/putin-852389225.html
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин - 24.10.2024, ПРАЙМ
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:23+0300
2024-10-24T11:23+0300
2024-10-24T11:23+0300
политика
украина
запад
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371701_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_79dae913e23ef27b81eca6a9c5ecbe41.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" заявил президент России Владимир Путин."Один из этих примеров этого - Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России", - отметил российский лидер.По словам президента, такими действиями Запад подтверждает свое намерение нанести российской стороне стратегическое поражение, а также игнорирует и ущемляет права русскоязычного населения.Российский лидер подчеркнул, что такими методами действуют исключительно те, кто не знаком с историей России.
https://1prime.ru/20241022/putin-852315955.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371701_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_f6d63c227b3249abfdb24cb3955eb579.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, россия, владимир путин
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Путин
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" заявил президент России Владимир Путин.
"Один из этих примеров этого - Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России", - отметил российский лидер.
По словам президента, такими действиями Запад подтверждает свое намерение нанести российской стороне стратегическое поражение, а также игнорирует и ущемляет права русскоязычного населения.
Российский лидер подчеркнул, что такими методами действуют исключительно те, кто не знаком с историей России.
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине