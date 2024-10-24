https://1prime.ru/20241024/putin-852389225.html

Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин

Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин - 24.10.2024, ПРАЙМ

Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин

Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" | 24.10.2024, ПРАЙМ

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политика

украина

запад

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные страны используют Киев с целью создать критические угрозы безопасности России. Об этом в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" заявил президент России Владимир Путин."Один из этих примеров этого - Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России", - отметил российский лидер.По словам президента, такими действиями Запад подтверждает свое намерение нанести российской стороне стратегическое поражение, а также игнорирует и ущемляет права русскоязычного населения.Российский лидер подчеркнул, что такими методами действуют исключительно те, кто не знаком с историей России.

https://1prime.ru/20241022/putin-852315955.html

украина

запад

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украина, запад, россия, владимир путин