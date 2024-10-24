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Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы

Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы

Нужно приложить усилия для выстраивания надежных, альтернативных и свободных от любого диктата многосторонних финансовых механизмов. Об этом сходе... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T11:56+0300

2024-10-24T11:56+0300

2024-10-24T11:56+0300

россия

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Нужно приложить усилия для выстраивания надежных, альтернативных и свободных от любого диктата многосторонних финансовых механизмов. Об этом сходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" российский президент Владимир Путин.В то же время лидер России добавил, что следующая волна экономического подъема будет зарождаться именно в странах большинства. По его словам, именно поэтому и пришло время подумать о создании собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС. Саммит БРИКС, организованный в Казани и проходящий 22-24 октября, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.

https://1prime.ru/20241023/putin-852382103.html

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россия, брикс