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Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы
Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы
Нужно приложить усилия для выстраивания надежных, альтернативных и свободных от любого диктата многосторонних финансовых механизмов. Об этом сходе... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:56+0300
2024-10-24T11:56+0300
россия
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Нужно приложить усилия для выстраивания надежных, альтернативных и свободных от любого диктата многосторонних финансовых механизмов. Об этом сходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" российский президент Владимир Путин.В то же время лидер России добавил, что следующая волна экономического подъема будет зарождаться именно в странах большинства. По его словам, именно поэтому и пришло время подумать о создании собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС. Саммит БРИКС, организованный в Казани и проходящий 22-24 октября, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
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россия, брикс
РОССИЯ, БРИКС
11:56 24.10.2024
 
Путин призвал выстраивать свободные от диктата финансовые механизмы

Путин: нужно выстраивать свободные от любого диктата финансовые механизмы

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Нужно приложить усилия для выстраивания надежных, альтернативных и свободных от любого диктата многосторонних финансовых механизмов. Об этом сходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" российский президент Владимир Путин.
В то же время лидер России добавил, что следующая волна экономического подъема будет зарождаться именно в странах большинства. По его словам, именно поэтому и пришло время подумать о создании собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС.
Саммит БРИКС, организованный в Казани и проходящий 22-24 октября, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост
Вчера, 20:59
 
РОССИЯБРИКС
 
 
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