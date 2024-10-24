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Путин рассказал о "кулачном праве" в международных делах
Путин рассказал о "кулачном праве" в международных делах - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о "кулачном праве" в международных делах
Сегодня "кулачное право" культивируется в международных делах и вызывает обратную реакцию, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заключительного... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T14:22+0300
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2024-10-24T14:22+0300
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Сегодня "кулачное право" культивируется в международных делах и вызывает обратную реакцию, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич"."Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, по-другому оно еще называется кулачное право", - заметил российский лидер.По словам Путина, такого рода "кулачное право" должно найти адекватный ответ, когда оно применяется в экономике, торговле или политике.Российский лидер подчеркнул, что усиление международного права является целью БРИКС.
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россия, мир, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МИР, Владимир Путин
Путин рассказал о "кулачном праве" в международных делах
Путин: в мире культивируется "кулачное право", это вызывает ответную реакцию
КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Сегодня "кулачное право" культивируется в международных делах и вызывает обратную реакцию, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
"Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, по-другому оно еще называется кулачное право", - заметил российский лидер.
По словам Путина, такого рода "кулачное право" должно найти адекватный ответ, когда оно применяется в экономике, торговле или политике.
Российский лидер подчеркнул, что усиление международного права является целью БРИКС.
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер