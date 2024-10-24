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Путин рассказал о "кулачном праве" в международных делах

Путин рассказал о "кулачном праве" в международных делах - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о "кулачном праве" в международных делах

Сегодня "кулачное право" культивируется в международных делах и вызывает обратную реакцию, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заключительного... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T14:22+0300

2024-10-24T14:22+0300

2024-10-24T14:22+0300

политика

россия

мир

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Сегодня "кулачное право" культивируется в международных делах и вызывает обратную реакцию, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич"."Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, по-другому оно еще называется кулачное право", - заметил российский лидер.По словам Путина, такого рода "кулачное право" должно найти адекватный ответ, когда оно применяется в экономике, торговле или политике.Российский лидер подчеркнул, что усиление международного права является целью БРИКС.

https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852398541.html

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россия, мир, владимир путин