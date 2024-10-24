https://1prime.ru/20241024/putin-852403267.html
FT: на Западе считают, что хорошо знают Путина. Неужели?
FT: на Западе считают, что хорошо знают Путина. Неужели? - 24.10.2024, ПРАЙМ
FT: на Западе считают, что хорошо знают Путина. Неужели?
Сегодня ни один лидер Запада не понимает мотивов президента России Владимира Путина и не представляет, на что он может решиться на Украине. Западные страны... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T17:07+0300
2024-10-24T17:07+0300
2024-10-24T17:12+0300
политика
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сегодня ни один лидер Запада не понимает мотивов президента России Владимира Путина и не представляет, на что он может решиться на Украине. Западные страны позволили Киеву задавать тон в отношениях с Российской Федерацией - такой подход обречен на провал, утверждает в статье для Financial Times обозреватель Иван Крастев.Он утверждает, что Запад слышит только то, что желает услышать — что Путин стремится путем переговоров прекратить конфликт на Украине. А затем задается интригующим вопросом: действительно ли Путин к этому стремится?Далее Крастев пытается опровергнуть то, что, по его же словам, слышит Запад. А в качестве иллюстрации опрометчивости западных политиков автор приводит тираду экс-президента США Дональда Трампа, который сказал Владимиру Зеленскому, что у него хорошие отношения как с самим Зеленским, так и с Путиным, и что в случае его победы на ноябрьских выборах "конфликт будет улажен очень быстро". То есть Трамп, по мнению автора материала, считает, что, раз он уже проводил переговоры с российским лидером, стало быть, сможет провести их снова."Однако загвоздка в том, что ни один западный лидер не представляет себе нынешних мотивов Путина. Путин прежний и сегодняшний отличаются друг от друга так же, как Сталин в 1940 году и в 1944", - утверждает Крастев. Воистину, какая же в Financial Times может быть статья про Путина без Трампа и Иосифа Виссарионовича!А затем автор, вообще никак не объясняя, что конкретно он имеет в виду, говоря о прежнем и сегодняшнем Путине, переключается на другую тему: "Запад не разрешает украинцам поражать цели в самой России, зато в качестве "компенсации" позволяет Киеву задавать тон западной риторике о России".При этом Крастев жестко критикует практикуемый подход к диалогу с Россией, обвиняя Запад в передаче "своей "российской" политики во внешний подряд Украине" и призывает американских и европейских лидеров "вернуть себе инициативу в отношениях с Россией".Подытоживая, обозреватель отмечает, что переговоры с Россией должны вестись "не только об Украине, но и о будущем европейского порядка". А в виде вишенки на торте он приводит поговорку, называя ее "старой русской": "Когда приглашаешь медведя на танец, то не ты решаешь, когда танец закончится, а медведь”.
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запад, владимир путин, украина
Политика, ЗАПАД, Владимир Путин, УКРАИНА
FT: на Западе считают, что хорошо знают Путина. Неужели?
Financial Times: на Западе считают, что хорошо знают Путина, но это не так
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.
Сегодня ни один лидер Запада не понимает мотивов президента России Владимира Путина и не представляет, на что он может решиться на Украине. Западные страны позволили Киеву задавать тон в отношениях с Российской Федерацией - такой подход обречен на провал, утверждает в статье для Financial Times
обозреватель Иван Крастев.
Он утверждает, что Запад слышит только то, что желает услышать — что Путин стремится путем переговоров прекратить конфликт на Украине. А затем задается интригующим вопросом: действительно ли Путин к этому стремится?
Далее Крастев пытается опровергнуть то, что, по его же словам, слышит Запад. А в качестве иллюстрации опрометчивости западных политиков автор приводит тираду экс-президента США Дональда Трампа, который сказал Владимиру Зеленскому, что у него хорошие отношения как с самим Зеленским, так и с Путиным, и что в случае его победы на ноябрьских выборах "конфликт будет улажен очень быстро". То есть Трамп, по мнению автора материала, считает, что, раз он уже проводил переговоры с российским лидером, стало быть, сможет провести их снова.
"Однако загвоздка в том, что ни один западный лидер не представляет себе нынешних мотивов Путина. Путин прежний и сегодняшний отличаются друг от друга так же, как Сталин в 1940 году и в 1944", - утверждает Крастев. Воистину, какая же в Financial Times может быть статья про Путина без Трампа и Иосифа Виссарионовича!
Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле
А затем автор, вообще никак не объясняя, что конкретно он имеет в виду, говоря о прежнем и сегодняшнем Путине, переключается на другую тему: "Запад не разрешает украинцам поражать цели в самой России, зато в качестве "компенсации" позволяет Киеву задавать тон западной риторике о России".
При этом Крастев жестко критикует практикуемый подход к диалогу с Россией, обвиняя Запад в передаче "своей "российской" политики во внешний подряд Украине" и призывает американских и европейских лидеров "вернуть себе инициативу в отношениях с Россией".
Подытоживая, обозреватель отмечает, что переговоры с Россией должны вестись "не только об Украине, но и о будущем европейского порядка". А в виде вишенки на торте он приводит поговорку, называя ее "старой русской": "Когда приглашаешь медведя на танец, то не ты решаешь, когда танец закончится, а медведь”.