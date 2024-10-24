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Путин: Россия справится со своими проблемами сама - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин: Россия справится со своими проблемами сама
Путин: Россия справится со своими проблемами сама - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия справится со своими проблемами сама
Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:32+0300
2024-10-24T18:58+0300
политика
владимир путин
россия
проблемы
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована. Россия справится со своими проблемами сама, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент страны Владимир Путин."Мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, - отметил глава государства. - и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы". После этого он добавил: "Со своими проблемами будем справляться и справимся сами". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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владимир путин, россия, проблемы
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, проблемы
18:32 24.10.2024 (обновлено: 18:58 24.10.2024)
 
Путин: Россия справится со своими проблемами сама

Владимир Путин: Россия справится со своими проблемами сама

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована. Россия справится со своими проблемами сама, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент страны Владимир Путин.
"Мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, - отметил глава государства. - и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы".
После этого он добавил: "Со своими проблемами будем справляться и справимся сами".
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15:52
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯпроблемы
 
 
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