https://1prime.ru/20241024/putin-852404442.html

Путин: Россия справится со своими проблемами сама

Путин: Россия справится со своими проблемами сама - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия справится со своими проблемами сама

Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T18:32+0300

2024-10-24T18:32+0300

2024-10-24T18:58+0300

политика

владимир путин

россия

проблемы

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована. Россия справится со своими проблемами сама, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент страны Владимир Путин."Мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, - отметил глава государства. - и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы". После этого он добавил: "Со своими проблемами будем справляться и справимся сами". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://1prime.ru/20241024/briks-852400916.html

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владимир путин, россия, проблемы