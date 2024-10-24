https://1prime.ru/20241024/putin-852404442.html
Путин: Россия справится со своими проблемами сама
Путин: Россия справится со своими проблемами сама - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия справится со своими проблемами сама
Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:32+0300
2024-10-24T18:32+0300
2024-10-24T18:58+0300
политика
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована. Россия справится со своими проблемами сама, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент страны Владимир Путин."Мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, - отметил глава государства. - и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы". После этого он добавил: "Со своими проблемами будем справляться и справимся сами". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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владимир путин, россия, проблемы
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, проблемы
Путин: Россия справится со своими проблемами сама
Владимир Путин: Россия справится со своими проблемами сама
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация знает о ситуации, которая складывается вокруг нее, и не хочет проецировать все проблемы на институты, в развитии которых заинтересована. Россия справится со своими проблемами сама, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент страны Владимир Путин.
"Мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, - отметил глава государства. - и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы".
После этого он добавил: "Со своими проблемами будем справляться и справимся сами".
"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.